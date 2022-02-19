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İzmir'den Kapadokya'ya gidiyorlardı | Aksaray yolunda feci kaza

Konya’da tur otobüsü şarampole devrildi. Feci kazada en az 5 kişinin hayatını kaybettiği yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 09:55
İzmir'den Kapadokya'ya gidiyorlardı | Aksaray yolunda feci kaza

Konya Aksaray yolunda feci kaza, 5 can kaybı var


İzmir'den Kapadokya'ya gezi turu için katılanları taşıyan otobüs saat 08.30 sıralarında Konya- Aksaray kara yolu 50’nci kilometresinde meydana geldi. Aksaray yönüne giden tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken 40'tan fazla kişinin de yaralandığı öğrenildi. Bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Feci kazada hayatını kaybeden 5 yolcunun kimliği henüz açıklanmadı.

İZMİR'DEN KAPADOKYA'YA GİDİYORDU

Edinilen ilk bilgilere göre, İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan 48 J 8148 Mercedes marka tur otobüsü Konya - Aksaray karayolunun 47. kilometresinde tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalmalarına aşlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Polis ve jandarma geniş güvenlik tedbirleri alarak karayolunu trafiğe kapattı. Otobüste 2'si şoför toplam 47 kişinin bulunduğu, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 42 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
KazaIzmirAksarayKonyaKapadokya
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