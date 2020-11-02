İzmir Depremi | Millet can kurtarmaya çalışırken o hırsızlık için gelmiş

Millet can kurtarmaya çalışırken o hırsızlık için gelmiş

İzmir deprem felaketi sonrası iki hırsızlık olayına adı karışan zanlılar vatandaşlar tarafından yakalanarak polise ekiplerine teslim edildi. Dün yardım malzemelerini çalarak yakalanan kansız adliyeye sevk edilirken, gece yarısı kurtarma ekiplerinin malzemelerinin konulduğu çadırda hırsızlık yaparken vatandaşlar tarafından yakalanan bir başka şahıs polis ekiplerine teslim edildi.

İzmir'de, yıkılan binanın enkazının yakınına kurulan ve arama kurtarma ekiplerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı yardım çadırından hırsızlık yaparken vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli polise götürüldü. Hırsızlık yapan zanlıya vatandaşların tepkisi sert oldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından Rızabey Apartmanı enkazı çevresinde kurulan ve arama kurtarma ekiplerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı yardım çadırlarından değerli eşya çaldığı iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edilerek, yakalandı.

Yakınlardaki trafik polislerine teslim edilen şüpheli, daha sonra asayiş ekiplerince emniyete götürüldü. Vatandaşlar, hırsızlık şüphelisinin polisleri görünce topallamaya başladığını söyledi.

Emniyetten yapılan açıklamada, enkaz alanındakilerin bu tür kişilere karşı duyarlı olunması ve durumun polise bildirilmesi istendi.