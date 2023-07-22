Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İzmir, Erzurum ve Elazığ'da çete operasyonu

İzmir polisinin bir süredir teknik takibe aldığı mafya tipi yapılanma için 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:47
İzmir, Erzurum ve Elazığ'da çete operasyonu

İzmir, Erzurum ve Elazığ'da çete operasyonu

İzmir başta olmak üzere Elazığ ve İzmir'de suç işlemek amacıyla kurulan mafya tipi 2 ayrı yapılanma ve bu gruplara silah temin eden kişilere yönelik düzenlenen 'Kelebek' adı verilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 2 ayrı mafya tipi yapılanma ve bu gruplara silah temin eden kişilere yönelik çalışma başlattı.


Bu kapsamda, şüphelilere yönelik İzmir merkezli olarak Erzincan ve Erzurum'da 18 Temmuz günü saat 06.00'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Ayrıca bu kişilere silah temin ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir atölyeye de baskın yapıldı.

77 ekip ve 169 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 20 şüpheliden 17'si yakalandı.

TAPU, SENET, SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait 25 ev, 5 iş yeri ve 7 araçta yapılan aramalarda ruhsatsız 13 tabanca, 3 tüfek, 12 kısmen parçası eksik silah, 29 kartuş, 156 fişek, 1 balistik yelek, 2 kasatura, 1026 sentetik hap, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanılan malzeme, 1 el yazması tarihi obje, çok sayıda çeşitli isimler adına düzenlenmiş tapu, senet, satış sözleşmeleri ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "tehdit", "kasten yaralama" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ve satmak" suçlarından dün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü, tutuklandı. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Anahtar Kelimeler:
MafyaçeteOperasyonIzmirElazığErzurum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Annesinin kıyafetleriyle banka soydu, 8 saat sonra yakalandı
Annesinin kıyafetleriyle banka soydu, 8 saat sonra yakalandı
Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna'ya çalışanlarından saldırı
Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna'ya çalışanlarından saldırı
15 yıllık kiracısını zam yüzünden öldürdü
15 yıllık kiracısını zam yüzünden öldürdü
Polisten kaçarken can aldı | Araçtan uyuşturucu çıktı
Polisten kaçarken can aldı | Araçtan uyuşturucu çıktı
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı
Sahte pasaport çetesine 4 tutuklama
Sahte pasaport çetesine 4 tutuklama
Asansör sapığından akıllara durgunluk veren savunma
Asansör sapığından akıllara durgunluk veren savunma
Bulgaristan sınırından Türkiye'ye helikopterle uyuşturucu attılar
Bulgaristan sınırından Türkiye'ye helikopterle uyuşturucu attılar
İşgalci çetenin içinde polisler, tapu müdür ve gazeteci de var
İşgalci çetenin içinde polisler, tapu müdür ve gazeteci de var
Yol kesen sürücü hamile kadının bulunduğu araca saldırdı
Yol kesen sürücü hamile kadının bulunduğu araca saldırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim