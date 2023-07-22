İzmir, Erzurum ve Elazığ'da çete operasyonu

İzmir başta olmak üzere Elazığ ve İzmir'de suç işlemek amacıyla kurulan mafya tipi 2 ayrı yapılanma ve bu gruplara silah temin eden kişilere yönelik düzenlenen 'Kelebek' adı verilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 2 ayrı mafya tipi yapılanma ve bu gruplara silah temin eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphelilere yönelik İzmir merkezli olarak Erzincan ve Erzurum'da 18 Temmuz günü saat 06.00'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Ayrıca bu kişilere silah temin ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir atölyeye de baskın yapıldı.

77 ekip ve 169 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 20 şüpheliden 17'si yakalandı.

TAPU, SENET, SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait 25 ev, 5 iş yeri ve 7 araçta yapılan aramalarda ruhsatsız 13 tabanca, 3 tüfek, 12 kısmen parçası eksik silah, 29 kartuş, 156 fişek, 1 balistik yelek, 2 kasatura, 1026 sentetik hap, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanılan malzeme, 1 el yazması tarihi obje, çok sayıda çeşitli isimler adına düzenlenmiş tapu, senet, satış sözleşmeleri ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "tehdit", "kasten yaralama" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ve satmak" suçlarından dün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü, tutuklandı. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.