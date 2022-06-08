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İzmit'te otobüs sapığı yakalandı

İzmit'te, halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden M.Ş., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 15:32
İzmit'te otobüs sapığı yakalandı

İzmit'te otobüs sapığı yakalandı


Bindiği halk otobüsünde henüz 14 yaşındaki çocuğu istismar eden M.Ş. adlı sapık polis tarafından yakalandı

İzmit'te dün halk otobüsüne binen M.Ş., araçta seyahat eden 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp, kendisini tatmin etti. 

Yolcular olayı fark edince M.Ş.’ye tepki gösterdi. Yaşanan arbede sırasında M.Ş., otobüsten inip kaçtı.

Yolcular, kız çocuğuyla birlikte polis merkezine giderek durumu anlattı.

Şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla M.Ş.’nin adresini belirledi.

Ekipler, düzenlenen operasyonla M.Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş. bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. 


 

Anahtar Kelimeler:
OtobüsSapık
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