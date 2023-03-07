Jandarmadan İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışında internet üzerinden alışveriş yapan yabancı şirketleri, 'Man in the Middle' yöntemiyle ödeme bilgilerini değiştirerek dolandırdığı tespit edilen biri yabancı uyruklu 5 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. İstanbul'da 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarla, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin e-postayla ödeme sistemi bulunan şirketlerin bilgilerini, 'Man in the Middle' yöntemi ile değiştirerek, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren yabancı şirketleri dolandırdığı bilgisi alındı.

Jandarma ekipleri şüphelileri takibe aldı. Yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin ödeme e-postalarında değişiklik yaparak, Türkiye’de bulunan çeşitli şahıslara paraların aktarıldığı ve bu paraların İstanbul'da bulunan emlak ofislerinde aklanmaya çalışıldığı, şüphelilerce şahıslar ile iletişime geçilmediği sadece yabancı şirketlerin hedef alındığı tespit edildi.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ DE GÖZALTINDA

Nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin diğer bir siber suç operasyonunda, sosyal medya platformları üzerinden 'Passolig Bilet Devri' adı altında sahte paylaşımlar yaparak, açıktan bilet almak isteyenleri dolandıran ve sosyal medya fenomeni olduğu tespit edilen (E.Ç.) isimli bir şahsı yakalandı.

Jandarmanın sanal devriye çalışmasıyla belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital bulgu ele geçirilirken, kullanılan banka hesaplarına bloke konuldu.

Nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen (E.Ç.), ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

