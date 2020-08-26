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Kablo hırsızları itfaeycilere silahla saldırdı

Girdikler iş yerleri ile çoğu kamu kuruluşundan çaldıkları kabloların plastik kabuğundan soymak isteyen hırsızlar yangın çıkardı, müdahale eden itfaiye erlerine silahla saldırdı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:08
Kablo hırsızları itfaeycilere silahla saldırdı

Kablo hırsızları itfaeycilere saldırdı


Yüzsüz hırsızlar çaldıkları kabloların plastik kabuğundan kurtulmak için ormanda ateş yaktı, çıkan yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine pompalı tüfekle saldırı düzenlediler. Saldırgan hırsızların yakalanması için bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi. 


İstanbul Kartal’da çaldıkları bakır kabloların plastik kabuğundan ayırmak için ormanlık alanda yakan hırsızlar, kabloları söndürmeye gelen itfaiye ekibinin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği bir itfaiye eri karnından yaralandı


Olay saat 03.00 sıralarında Kartal Yakacık Mevkii Aydos Ormanları içinde meydana geldi. İddiaya göre iki kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar çaldıkları bakır kabloları plastik kabuğundan ayırmak için ormanlık alana getirip yaktı. Alevleri fark eden Orman İşletme görevlileri itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler ormana sıçramadan söndürmek istedi. Alevlere müdahale etmek için hazırlık yaptıkları sırada kendilerine doğru iki el ateş edildi. 

Edinilenbilgilere göre, pompalı diye tabir edilen av tüfeği ile açılan ateş sonucu itfaiye onbaşı Yasin Öztürk karnından yaralandı. İtfaiye ekibine doğru ateş eden iki kişi daha sonra koşarak ormanlık alanın dışına park ettikleri araçları ile olay yerinden uzaklaştı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde delil toplamak için inceleme yaparken, polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.


Açılan ateş sonucu karnından hafif şekilde yaralanan itfaiye onbaşı Yasin Öztürk olayla ilgili; “İhbar neticesinde olay yerine geldik, alevi gördüğümüzde araçtan ineceğimiz esnada bir silah sesi duyuldu. O silah sesiyle birlikte ben karnımda bir yanma hissettim. Diğer arkadaşlar görmüşler bu bölgeden direk bize doğru ateş edilmiş. Sonra alevleri söndürdük. Üstümü değiştirip baktığımda karnımda iz olduğunu gördüm, sıyırıp geçmiş. Ateş edeni görmedik, üstümü değiştirdikten sonra fark ettim hafiften bir kanama vardı" şeklinde konuştu.
 

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