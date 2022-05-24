Kaçak mülteci operasyonuna belediye zabıtaları destek verdi



Afganistan, Pakistan, Suriye başta olmak üzere çok sayıda ülkeden kaçak yollarla Türkiye'ye gelen 54 yabancının yakalanması için düzenlenen operasyona belediye zabıtaları da destek verdi

İstanbul Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 54 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonlarda yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 54 kişi sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

SINIR DIŞI İŞLEMİ BAŞLATILDI

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 32 Afganistan, 14 Suriye, 5 Bangladeş ve 3 Pakistan uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.