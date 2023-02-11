Kaçak müteahhidi oğlu ihbar etmiş | KKTC'de yakalandı





Türkiye'yi yasa boğan, milyonlarca insanı evinden eden iki büyük depremde can kayıplarına neden olan yeni binaların müteahhitleri hakkında başlatılan çok yönlü soruşturmalar devam ediyor. Adana'da 70'ten fazla müteahhidin gözaltına alınması ile ilgili kararın ardından sınır kapılarında çıkışlarla ilgili denetimler de artırıldı.

Bu arada Cumhuriyet Gazetesi'nin gündeme getirdiği kaçak müteahhit Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı olayının detayları da bugün sosyal medyada geniş yankı buldu.

Depremden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı.

Kahramanmaraş depremleri sonrasında Adana’da lüks ve güvenilir site olarak pazarlanıp, depremde kâğıt gibi yıkılan Alpargün Apartmanı'nın sahipleri baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün, deprem günü apar topar Kıbrıs’a kaçtığını gündeme getirmişti.

NE OLMUŞTU?

Başlatılan soruşturma kapsamında Hasan Alpargün, KKTC’de gözaltına alındı. Türkiye’den KKTC’ye 990 bin dolar, 890 bin Euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün'ün Türkiye’ye getirileceği bildirildi.

Adana’da yıkılan binaların arasında yer alan Hasan Alpargün Apartmanı'nın sahibi baba oğul depremin ilk günü Kıbrıs’a kaçmıştı. Telefonunu kapatan baba Hasan Alpargün’e ulaşılamazken oğlu Hasan Can Alpargün, Cumhuriyet'e konuşmuştu.

Can Alpargün, "Yakalanması için babamı ihbar ettim. Birlikte değiliz. Yıkılan bina ben 5 yaşındayken yapılmış olduğundan iddialar asılsız, sorumlu ben değilim. Binalarla ilgim yok" iddiasında bulunmuştu.

70 CANSIZ BEDEN ÇIKARILMIŞTI

Firmanın sahibi Hasan Alpargün'e ait olduğu bilinen 92 kişinin yaşadığı saptanan ve enkaza dönen binadan şu ana kadar 70 kişinin cansız bedeni çıkartılmıştı.