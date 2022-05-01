Kaçak Suriyeli'lere sahte belge düzenlemişler
Gaziantep'te göçmen adres belgelerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alınıp tutuklandı. Şüphelilerin, 'tercümanlık bürosu' adı altında faaliyet gösterdikleri belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, geçici koruma altındaki kişilerin adres güncellemelerinin para karşılığı usulsüz şekilde yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, 'tercümanlık bürosu' adıyla faaliyet gösteren 3 iş yerine operasyon düzenledi.
BİRÇOK SAHTE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.