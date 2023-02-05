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Kaçaklara ev kiralayanlara ağır para cezası

Türkiye'yi adeta istila eden yabancı kaçaklara ev kiralayanlara ağır para cezaları verildiği ortaya çıktı. 94 kaçağa ev kiralayan 10 kişiye 241 bin TL ceza kesildi

05 Şubat 2023 Pazar 21:24
Kaçaklara ev kiralayanlara ağır para cezası

Kaçaklara ev kiralayanlara ağır para cezası

Aralarında Afganistan, Pakistan ve Suriyeli olmak üzere milyonlarca kaçağın adeta istila ettiği Türkiye'de yasadışı göçle mücadelenin yetersiz kaldığı gözleniyor. Sınırlar için yetkililer en üst perdeden 'Kuş bile uçurmuyoruz' dese de, sosyal medyada binlerce kişinin sınırları nasıl delik deşik ettiğine dair görüntülerle eksik olmuyor. İstanbul'da, son 1 ay içerisinde kaçak göçmenlerin yaşadığı 11 farklı eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 94 kaçak göçmen yakalanırken, evlerini göçmenlere kiralayan 10 ev sahibine toplam 241 bin 956 lira ceza yazıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ayı boyunca kaçak göçmenlerin kaldıkları tespit edilen Esenyurt ve Sultangazi ilçelerinde 11 ayrı eve operasyon düzenledi.

KOĞUŞ GİBİ RANZALAR KONULMUŞ

Edinilen bilgilere göre operasyonda normalden daha fazla insanı barındırmak amacıyla koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu evlerde 94 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler sınırdışı edilmek üzere merkezlere gönderilirken bu şahıslara ev kiralayanlara yönelik yasal işlem başlatıldı.

10 EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Göçmenler geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi´ne teslim edilirken evlerini kiraya veren 10 ev sahibi ise gözaltına alındı.

HER GÖÇMEN İÇİN 2 BİN 600 TL CEZA KESİLDİ

Ev sahipleri işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 kişiye her bir göçmen için 2 bin 574 liradan toplam 241 bin 956 lira para cezası yazıldı.

Anahtar Kelimeler:
KaçaklarMültecilerGöçmenler
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