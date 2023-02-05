Kaçaklara ev kiralayanlara ağır para cezası
Aralarında Afganistan, Pakistan ve Suriyeli olmak üzere milyonlarca kaçağın adeta istila ettiği Türkiye'de yasadışı göçle mücadelenin yetersiz kaldığı gözleniyor. Sınırlar için yetkililer en üst perdeden 'Kuş bile uçurmuyoruz' dese de, sosyal medyada binlerce kişinin sınırları nasıl delik deşik ettiğine dair görüntülerle eksik olmuyor. İstanbul'da, son 1 ay içerisinde kaçak göçmenlerin yaşadığı 11 farklı eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 94 kaçak göçmen yakalanırken, evlerini göçmenlere kiralayan 10 ev sahibine toplam 241 bin 956 lira ceza yazıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ayı boyunca kaçak göçmenlerin kaldıkları tespit edilen Esenyurt ve Sultangazi ilçelerinde 11 ayrı eve operasyon düzenledi.
KOĞUŞ GİBİ RANZALAR KONULMUŞ
10 EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Göçmenler geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi´ne teslim edilirken evlerini kiraya veren 10 ev sahibi ise gözaltına alındı.
HER GÖÇMEN İÇİN 2 BİN 600 TL CEZA KESİLDİ
Ev sahipleri işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 kişiye her bir göçmen için 2 bin 574 liradan toplam 241 bin 956 lira para cezası yazıldı.