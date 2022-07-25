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Kaçan Afganlılar yerine, haberini yapan gazeteci tutuklandı

Sansürsüz Basın Bayramı'nın kutlamaları biterken, Osmaniye'de mülteci kampından firar eden Afganlıları haber yapan Gazeteci Hasan Tolga Balcılar tutuklandı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:11
Kaçan Afganlılar yerine, haberini yapan gazeteci tutuklandı

Kaçan Afganlılar yerine, haberini yapan gazeteci tutuklandı

Osmaniye Cevdetiye Mahallesi yakınlarında bulunan Geçici Barınma Merkezi'nde önce isyan çıkaran ardından da firar eden Afgan ve Suriye kökenli geçici sığınmacının haberini yapan Gazeteci Hasan tolga Balcılar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Osmaniye Cevdetiye Mahallesi yakınında kurulan barınma merkezinden kaçan sığınmacıların haberini yapan Osmaniye Sondakika hesabının sahibi Hasan Tolga Balcılar gözaltına alındı. Balcılar'ın avukatı, kamptan kaçan göçmenlerle ilgili yaptığı haber nedeniyle gözaltına alındığını aktarmıştı. Balcılar, daha önce Osmaniye'de bir yolsuzlukla ilgili yaptığı haber yüzünden gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede hakkında tutuklama kararı verilmişti. Balcılar yapılan itirazla denetimli olarak serbest bırakılmıştı.

"AFGANLARI TUTUKLAYACAKLARINA KAÇANLARI HABER YAPAN TUTUKLANDI"

Balcılar'ın gözaltının ardından tutuklandığı belirtildi. Tutuklamaya tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kaçan Afganları tutuklayacaklarına kaçanları haber yapan gazeteci tutuklandı. Köpekleri serbest bırakıp taşları bağlamak diye buna denir. Zafer Partisi Türk Milleti’nin ve Özgür basının haklarını savunacak. Yarın Osmaniye’de olacağız." dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AfganlılarSığınmacıSuriyeli
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