Kaçan Afganlılar yerine, haberini yapan gazeteci tutuklandı
Osmaniye Cevdetiye Mahallesi yakınlarında bulunan Geçici Barınma Merkezi'nde önce isyan çıkaran ardından da firar eden Afgan ve Suriye kökenli geçici sığınmacının haberini yapan Gazeteci Hasan tolga Balcılar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
"AFGANLARI TUTUKLAYACAKLARINA KAÇANLARI HABER YAPAN TUTUKLANDI"
Balcılar'ın gözaltının ardından tutuklandığı belirtildi. Tutuklamaya tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kaçan Afganları tutuklayacaklarına kaçanları haber yapan gazeteci tutuklandı. Köpekleri serbest bırakıp taşları bağlamak diye buna denir. Zafer Partisi Türk Milleti’nin ve Özgür basının haklarını savunacak. Yarın Osmaniye’de olacağız." dedi.