Kaçkar Dağları'nda çığı faciası, 2 ölü var



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırlarındaki Kaçkar Dağları'na, Erzurum'dan gelen kayakçılar, Yusufeli ilçesi Yaylalar köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında bugün saat 15.00 sıralarında kayak yaparken üzerlerine çığ düştü.

VALİLİKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ altında kalan kafileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kayakçı ise yaralı kurtarıldı.

Artvin Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralı kurtarıldığı ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde ilgili tüm ekiplerce gerekli çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.