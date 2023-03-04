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Kaçkar Dağları'nda çığı faciası, 2 ölü var

Rize- Artvin sınırlarında Kaçkar Dağları'nda kayak yapan tur kafilesinin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralı kurtarıldı.

04 Mart 2023 Cumartesi 18:23
Kaçkar Dağları'nda çığı faciası, 2 ölü var

Kaçkar Dağları'nda çığı faciası, 2 ölü var


Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırlarındaki Kaçkar Dağları'na, Erzurum'dan gelen kayakçılar, Yusufeli ilçesi Yaylalar köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında bugün saat 15.00 sıralarında kayak yaparken üzerlerine çığ düştü


Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ altında kalan kafileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kayakçı ise yaralı kurtarıldı.

VALİLİKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Artvin Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralı kurtarıldığı ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde ilgili tüm ekiplerce gerekli çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

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Kaçkar Dağlarıçığ Düştü
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