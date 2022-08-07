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Kader Keskin'in ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

Samsun Çarşamba ilçesinde gece yarısı kaldığı binanın 4'ncü katından kaldırıma düşerek hayatını kaybeden Kader Keskin'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

07 Ağustos 2022 Pazar 12:16
Kader Keskin'in ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?


Kader Keskin'in ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?


Samsun'da 4'üncü kattan düşen 23 yaşındaki genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kirazlıkçay Mahallesi'nde gece meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Kader Keskin'i evinin önündeki kaldırımda kanlar içinde görenler 112 Acil Servis Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis yaptığı araştırmada Kader Keskin'in 4. kattaki evinden düştüğünü belirledi. Genç kadının cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Samsun
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