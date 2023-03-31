Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kadıköy'de hakim cinayeti | Eşini yağ dökerek yaktı, balkondan attı

Kadıköy'de hakim eşini kızgın yağla dağlayarak balkondan atan kadın da peşinden kendini boşluğa bıraktı. Hakim Necmi Arslan olay yerinde; eşi Hande Arslan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

31 Mart 2023 Cuma 21:48
Kadıköy'de hakim cinayeti | Eşini yağ dökerek yaktı, balkondan attı

Kadıköy'de hakim cinayeti | Eşini yağ dökerek yaktı, balkondan attı


Kadıköy'de eşi ile kavga eden Hande Arslan, önce eşini bıçaklayıp üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Ardından da oturdukları binanın 3. katından aşağı atladı. Hakim olduğu öğrenilen Necmi Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, Hande Arslan ise, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren olay saat 10.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre. Anadolu Adliyesi'nde görevli Hakim Necmi Arslan (54), eşi Hande Arslan (43) ve iki çocuğuyla birlikte 7 katlı bir binanın 3.katında yaşıyordu. Çiftin çocukları kreşte olduğu sırada Hande Arslan, eşi Necmi Arslan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Eşini önce bıçaklayan Hande Arslan daha sonra ise kızgın yağ dökerek yaktı. Eşini öldüren Hande Aslan kendisini 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı halde yerde yatan Hande Arslan'ı ambulansla, Göztepe Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu, eşinin hastaneye kaldırıldığını söylemek için hakim Necmi Arslan'a mesaj attı, fakat yanıt alamadı. Dairede başka birinin olup olmadığını öğrenmek isteyen polis ekipleri ise, kapıyı çilingirle açarak içeri girdi. Ekipler hakim Necmi Arslan'ı bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Necmi Arslan'ın vücudunda kızgın yağ ile oluştuğu anlaşılan yanıklar ve darp izleri olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri Necmi Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan Hande Arslan ise ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Necmi Arslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hande Arslan'ın hakim eşini bıçakladıktan sonra balkondan aşağı atladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'Çocukları kreşteymiş'

Arslan ailesinin komşularından Durukan Doğan, "Aslında boştu yer dönüp baktığımda yerde birisi yatıyordu Başında 3-4 kişi vardı Biz bayıldı diye düşünmüştük. Sonra insanlar yukarıya bakınca herhalde dedik düştü atladı. İlk düştüğü anda yerde kan yoktu ondan sonra cinayet vakası olduğunu öğrendik. Eşinin hakim olduğunu öğrendik. Ondan sonra da intihar girişiminde bulunduğunu ve atladığını öğrendik.

Mahalle esnafı Saffet Sümer, “Biz sonradan fark ettik. Hanımefendi kocasını öldürmüş, kocasının hakim olduğunu söylediler. Komşumuz yanımızda. Kadın da 3. kattan atmış kendisini aşağı. 2 tane çocuğu var diyorlar. Biri 3 yaşında, biri 5-6 yaşında. Kreşteymiş çocukları. Kadını hastaneye kaldırdılar. Eşi de rahmetli olmuş." dedi. Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu ise, “Bana sabah haber verdiler. Ben de indim baktım 8 numarada oturan komşu. Ben ilk kendi düştü diye sandım. Bilmiyorduk olayı. Sonradan araştırınca öğrendik. Eşini bıçaklamış aşağı düşmüş. Eşi Anadolu Adliyesi'nde hakimlik yapıyor. Eşine ulaşamayınca tekrar polis çağırdık." diye konuştu. Ailenin komşusu olduğunu söyleyen başka bir kişi ise, kadının ilk önce hakim eşini bıçakladığını ardından da kendini 3. kattan aşağı attığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Kızgın YağKadıköyCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Parti il başkanlığına silahlı saldırı | Faili yakalandı
İYİ Parti il başkanlığına silahlı saldırı | Faili yakalandı
İstanbul Silivri'de zincirleme kaza 27 yaralı var
İstanbul Silivri'de zincirleme kaza 27 yaralı var
Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü olarak bulundu
Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü olarak bulundu
Kafa kesmekle tehdit eden hizbullahçı serbest bırakıldı
Kafa kesmekle tehdit eden hizbullahçı serbest bırakıldı
Sedat Peker Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı iddiası
Sedat Peker Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı iddiası
İYİ Parti il binasına silahlı saldırı
İYİ Parti il binasına silahlı saldırı
Togg, dolandırıcılara karşı kullanıcıları uyardı
Togg, dolandırıcılara karşı kullanıcıları uyardı
Bandırma'da istismarcı doktor tutuklandı
Bandırma'da istismarcı doktor tutuklandı
Cinayet sanığı serbest bırakılınca, iki kişiyi daha öldürdü
Cinayet sanığı serbest bırakılınca, iki kişiyi daha öldürdü
TEM Silivri bölümünde feci kaza; 6 can kaybı var
TEM Silivri bölümünde feci kaza; 6 can kaybı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim