Kadıköy'de hakim cinayeti | Eşini yağ dökerek yaktı, balkondan attı
Kadıköy'de eşi ile kavga eden Hande Arslan, önce eşini bıçaklayıp üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Ardından da oturdukları binanın 3. katından aşağı atladı. Hakim olduğu öğrenilen Necmi Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, Hande Arslan ise, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
'Çocukları kreşteymiş'
Arslan ailesinin komşularından Durukan Doğan, "Aslında boştu yer dönüp baktığımda yerde birisi yatıyordu Başında 3-4 kişi vardı Biz bayıldı diye düşünmüştük. Sonra insanlar yukarıya bakınca herhalde dedik düştü atladı. İlk düştüğü anda yerde kan yoktu ondan sonra cinayet vakası olduğunu öğrendik. Eşinin hakim olduğunu öğrendik. Ondan sonra da intihar girişiminde bulunduğunu ve atladığını öğrendik.
Mahalle esnafı Saffet Sümer, “Biz sonradan fark ettik. Hanımefendi kocasını öldürmüş, kocasının hakim olduğunu söylediler. Komşumuz yanımızda. Kadın da 3. kattan atmış kendisini aşağı. 2 tane çocuğu var diyorlar. Biri 3 yaşında, biri 5-6 yaşında. Kreşteymiş çocukları. Kadını hastaneye kaldırdılar. Eşi de rahmetli olmuş." dedi. Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu ise, “Bana sabah haber verdiler. Ben de indim baktım 8 numarada oturan komşu. Ben ilk kendi düştü diye sandım. Bilmiyorduk olayı. Sonradan araştırınca öğrendik. Eşini bıçaklamış aşağı düşmüş. Eşi Anadolu Adliyesi'nde hakimlik yapıyor. Eşine ulaşamayınca tekrar polis çağırdık." diye konuştu. Ailenin komşusu olduğunu söyleyen başka bir kişi ise, kadının ilk önce hakim eşini bıçakladığını ardından da kendini 3. kattan aşağı attığını söyledi.