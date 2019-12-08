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Kadıköy'de kaza, lokantaya daldı, aracını bırakıp kaçtı

Kadıköy'de sabaha karşı içinde iki kişinin bulunduğu araç bir lokantaya son hızla daldı. Kaza sonrası aracın içinde bulunanlar hızla olay yerinden kaçarken, polis aracın sahibini arıyor.

Kadıköy'de kaza, lokantaya daldı, aracını bırakıp kaçtı

Kadıköy'de sabaha karşı içinde iki kişinin bulunduğu araç bir lokantaya son hızla daldı. Kaza sonrası aracın içinde bulunanlar hızla olay yerinden kaçarken, polis aracın sahibini arıyor.

08 Aralık 2019 Pazar 08:20
Kadıköy'de kaza, lokantaya daldı, aracını bırakıp kaçtı

Kadıköy'de kaza, lokantaya daldı, aracını bırakıp kaçtı


İstanbul Kadıköy sabaha karşı meydana gelen akıllara durgunluk veren kazaya sahne oldu. Hızla gelen araç bir lokantaya girdi, içinde bulunan iki kişi aracı bırakarak kayıplara karıştı. Kaza sonrası lokanta içinde en az 100 bin liralık hasar oluştuğu iddia ediliyor. Kaza sonrası iş yeri sahibini bile beklemeyen kişilerin yakalanması için güvenlik kamerası görüntüleri incilemeye alındı.


Akıllara durgunluk veren kaza sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, Rasimpaşa Mahallesi, Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan ve o saatte kapalı olan bir lokantaya aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 KV 1074 plakalı otomobil girdi.

Sesi duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine geldiğinde otomobilden iki kişinin çıktığını iddia ederken sürücü ortalıktan kayboldu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatıldı.

Otomobilin altı katlı binanın altında bulunan lokantaya girdiğinin ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine gelerek otomobil ve çevresini kontrol etti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemini aldığı görülürken herhangi bir yaralı ihtimali için ambulans ekibi hazır bekletildi.

Olayın haber edilmesi üzerine dükkanına gelen lokanta sahibi Sedat Kılıç, “Kazayı, gece saat 04.00’de komşularım haber verdi, geldim olay yerine manzara bu. Sürücünün kaçtığını söylüyorlar ve dükkanda aşağı yukarı yüz bin lira zarar ver” ifadelerini kullandı. 

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