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Kadıköy'de maske kavgası | Rana Batı için hapis cezası

İstanbul Kadıköy'de 19 Ağustos'ta maske takmadığı için polislerle tartıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rana Batı ve arkadaşı Zeynep K. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 

05 Ekim 2020 Pazartesi 17:46
Kadıköy'de maske kavgası | Rana Batı için hapis cezası

Kadıköy'de maske kavgası | Rana Batı için hapis cezası

Maske takmadığı için polis tarafından uyarılan ve çıkan tartışma sonrası gözaltına alınmak istenmesine direnen Rana Batı için açılan davada 9 yıl hapis cezası isteniyor. Soruşturma sonucu Rana Batı ve Zeynep K. hakkında düzenlenen iddianamede, iki polis memuru müşteki olarak yer aldı. Müşteki polislerin olay günü olay yerinde maske denetimi için bulundukları bilgisine yer verilen iddianamede, "Şüpheli Rana Batı'nın kurallara uygun maske takmadığı için polisler tarafından uyarıldı" denildi. 

Maskesini takan Rana Batı'nın olay yerinden uzaklaşırken polislere yönelik küfür ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği savunulan iddianamede, bunun üzerine müşteki polis memuru B.S.'nin neden küfrettiğini sorduğu, şüphelinin toplumsal yaşamda hakaret anlamına gelen orta parmak işareti yaptığı, polis memurlarının şüpheliler Rana Batı ve Zeynep K.'nın yanına gittikleri, şikayetçi olacaklarını söyleyerek karakola davet ettikleri iddia edildi. 

"ZOR KULLANMA SINIRLARI İÇERİSİNDE MÜDAHALE"

Bunun üzerine Zeynep K.'nın da polislere yönelik hakaret içerikli cümleler kurduğu belirtilen iddianamede, "Ardından müşteki polis memuru B.S., şüpheli Rana Batı'yı etkisiz hale getirebilmek ve devam etmekte olan saldırıyı önlemek amacıyla zor kullanma sınırları içerisinde müdahalede bulunduğu" kaydedildi. 

Şüphelilerin isnat edilen suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, soruşturma kapsamında elde edilen kamera görüntülerinde Rana Batı'nın müştekilere orta parmak işareti yaptığı, tekme atarak ve elini savurarak yaraladığı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre müştekileri basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı belirtildi. 

RANA BATI HAKKINDA 9 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede Rana Batı'nın, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla 2 yıl 15 günden 9 yıl 4 ay kadar, Zeynep K.'nın da "Zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret"  suçlamalarıyla 1 yıl 5 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi. 

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. 


POLİSLER HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Aynı olaya ilişkin polisler hakkında, "Görevi kötüye kullanma", "Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. 

Yaşanan olay sırasında polislerin Rana Batı'ya yönelik müdahalenin yasal sınırlar içinde kaldığı, Rana Batı'nın ise polise görevini yaptırmamak için tekme attığı, ellerini polise doğru savurduğu belirtilen takipsizlik kararında, "Polis memuru B.S.'nin devam eden saldırıyı sonlandırmak amacıyla Rana Batı'yı zor kullanarak müdahalede bulunduğunun görüldüğü" kaydedildi. 

Kararda, "Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, olay yerinde maske denetimiyle görevli polis memurları müşteki Rana Batı'ya maske hususuyla ilgili yasal uyarılarda bulundukları, Rana Batı'nın hakaret etmesi üzerine polisler onu karakola davet ettiler. Rana Batı'nın gelmek istememesi nedeniyle polis memurlarına şiddet içerikli davranışlarda bulunduğu, bunun üzerine polis memurlarının da yasal sınırlar içerisinde zor kullanarak müdahale ettikleri, polis memurlarının; görevi başındayken kendilerine yönelik bu tarz saldırılarda devlet otoritesini ve maruz kaldıkları şiddet eylemini düşünerek müdahalede bulunmalarının zor kullanma yetkisi kapsamında kaldığı, bu nedenle atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı" savunuldu. 

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