Kadın müşterisinin fotoğrafını çeken utanmaz taksiciye tepki yağdı

İstanbul'da bir taksi sürücüsünün ahlaksız davranışı sosyal medyada gündeme getirilince, yetkililer harekete geçti. Taksicinin fotoğraf çektiği gören yolcular bunun üzerine neden fotoğraf çektiğini söyleyip, galeriyi görmek istediklerini belirterek taksiciyi sıkıştırdı. Kadın yolcular kendi fotoğraflarının da çekilmiş olduğunu düşünüp taksiciden karakola çekmesini istedi.



APAR TOPAR GÖRÜNTÜLERİ SİLMEYE ÇALIŞTI

Bu isteği duyunca telaşlanan şoför, yolcuların galeriyi göremeyeceklerini ve böyle bir haklarının olmadığını söyledi. Bunun üzerine yolda polisi gören kadınlar yardım istedi.

Şoför o sırada galerisinde kayıtlı olan gizli çekim görüntüleri silmeye kalkıştı. Bu sırada motosikletli polis ekibi, taksicinin durmasını istedi.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve 'Bir sorun var' diyerek aracı sürmeye devam eden taksici, daha sonra motosikletli polisin önünü kesmesiyle durdu.



Yakalanan H.U. isimli erkek, tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

TAKSİCİLİKTEN SÜRESİZ MEN EDİLDİ

Kadın yolcularını izinsiz fotoğraflayan

şoför, taksicilikten süresiz men edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/ae7neqfB0p — Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (@IbbTuhim) September 12, 2022

O anlar ise takside arkada oturan diğer yolcu tarafından kaydedildi.

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından, konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; kadınların gizli gizli fotoğraflarını çeken şoför, taksicilikten süresiz men edildi.

İBB: ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe de, "Mevzuata uygun en ağır cezayı verdik, adli süreci de başlattık" dedi.

Gökçe, şu ifadeleri kullandı:

"Haberin yayınlandığı andan beri büyük bir üzüntü ve öfkeyle konuyu takip ediyoruz. Altını çizerek söylüyorum yönetim olarak hukuk dışılığa, hele kadınlara yönelik saldırılara karşı temel politikamız sıfır tolerans. Mevzuata uygun en ağır cezayı verdik, adli süreci de başlattık."

