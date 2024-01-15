Kadına kimyasal saldırıya 20 yıl hapis cezası
Kadına yönelik acımasız saldırılarda sınır tanınmıyor. Asitli saldırının ardından bu kez kimyasal madda ile saldırı düzenleyen Mehmet Yıldız adlı saldırgan kendini savunurken magdur kadına iftira atmaktan çekinmedi. Avcılar'da Yasemin Uzunçelebi'nin üzerine kimyasal madde dökerek ağır şekilde yaralayan Mehmet Yıldız, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2021 yılında Avcılar'da Yasemin Uzunçelebi'nin üzerine kimyasal madde dökerek ağır yaralayan Mehmet Yıldız'ın yargılamasına Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.
"PİŞMANIM BERAATİMİ VE TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"
MAHKEME 20 YIL HAPSİNE HÜKMETTİ
Mehmet Yıldız'ın son sözlerinin alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Yıldız'ın 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 20 yıl hapsine hükmetti.
İDDİANAME NELER VAR?
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Yıldız'ın sevgilisi olan Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmek amacıyla, yanıcı ve yakıcı nitelikte kimyasal maddeyi vücudunun farklı bölgelerine döktüğü kaydedildi.
Uzunçelebi'nin vücudundaki yaralanmaların hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.