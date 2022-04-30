

Kadına şiddet | Onlarca kişinin önünde kadına dayak

Bolu'da bir erkek bir kadına yolun ortasında dakikalarca şiddet uyguladı, onlarca kişi seyretti!

Bolu'da bir kadın, yol ortasında bir erkeğin fiziksel şiddetine maruz bırakıldı. Olaya tanık olan onlarca kişi, kadına yönelik şiddeti uzaktan izledi. Tek bir kişi bile müdahale etmeyince olay dakikalarca sürdü.

FİLM GİBİ ŞİDDETİ İZLEDİLER!

Akıllara durgunluk veren olay, 29 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde yaşandı. Bir kadın ile bir erkek arasında bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, ismi öğrenilemeyen erkek, kadını yere yatırarak darbetti.

Olay yerine toplananlar ise kadının çığlıklarına aldırış etmeden kavgayı uzaktan izledi. Kimse müdahale etmeyince kadına şiddet olayı dakikalarca devam etti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis, kavgayı ayırarak tarafları polis merkezine götürdü. Ancak hem kadının hem de erkeğin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.