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Kadına şiddeti, koronavirüs bile durduramadı 

Vatandaşlar koronavirüs salgınından korunmak için evlerine kapanırken, ihanet iddiasıyla ortaya çıkan tartışmada eşini ve baldızını bıçaklayan saldırgan yakalandı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 22:44
Kadına şiddeti, koronavirüs bile durduramadı 

Kadına şiddeti, koronavirüs bile durduramadı 

Antalya'nın Manavgat ilçesinde C.Y., eşi Zekiye Zeynep Y. ile kendisini aldattığını iddiasıyla tartıştı. Baldızı Hatice Özge G.'nin de bulunduğu tartışma sırasında C.Y., mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Öfkeli koca, çığlık atarak yardım isteyen eşi ve kendisine engel olmaya çalışan baldızını bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatice Özge G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öfkeli koca gözaltına alındı


Antalya'nın Manavgat ilçesinde C.Y. (37),kendisini aldattığını iddiasıyla tartıştığı eşi Zekiye Zeynep Y. (25) ile olay sırasında evde bulunan ve kendisini engelleme çalışan baldızı Hatice Özge G.'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zeki Zeynep Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli koca gözaltına alındı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA SALDIRDI

Manavgat'ın Aşağıhisar Mahallesi'nde oturan ve bir otelde aşçı olarak çalışan C.Y., saat 16.00 sıralarında eşi Zekiye Zeynep Y. ile kendisini aldattığını iddia ederek tartışmaya başladı. C.Y., tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Genç kadın çığlık atarak yardım isterken bu sırada evde bulunan kız kardeşi Hatice Özge G., eniştesini engellemeye çalıştı. Olayda abla-kardeş aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kaldı.

GENÇ KADININ DURUMU AĞIR

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Zekiye Zeynep Y. ve Hatice Özge G., sağlık ekipleri tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hatice Özge G.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

'ŞİMDİ ÇOCUKLARIMA NE OLACAK?'

Şüpheli C.Y., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. C.Y.'nin, "Eşim beni aldatıyordu. Şimdi çocuklarıma ne olacak?" dediği öğrenildi. Yalınayak ve üzerindeki kanlı eşofmanla Manavgat Devlet Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü. C.Y. ve Zekiye Zeynep Y. çiftinin biri erkek 2 çocukları olduğu öğrenildi.

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