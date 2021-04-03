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Kadınların fotoğrafını çeken polis memuru açığa alındı

İnebolu Emniyet'inde görevli bir polis memurunun gizli gizli kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla açığa alındığı açıklandı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 17:44
Kadınların fotoğrafını çeken polis memuru açığa alındı

Kadınların fotoğrafını çeken polis memuru açığa alındı

İnsanların haberi olmadan gizli çekim yaptığı iddiasıyla şikayet edilen polis memuru açığa alınırken, evinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.
Kastamonu'da edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, insanların haberi olmadan fotoğraflarını çekmesi iddiası üzerine hakkında işlem başlatılarak açığa alındı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun, bir alıveriş merkezinde alışveriş yapan vatandaşların izni olmadan cep telefonu ile fotoğraf veya video çektiği iddia edildi.

KADINLAR POLİSTEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İHA'da yer alan habere göre cep telefonunun yanan ışığından anlaşılan olay üzerine tepki gösteren kadınlar, polis memurundan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, markette kamera görüntülerini inceledi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI DİJİTAL MATERYALLERE EL KOYULDU

Ayrıca ekipler, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla polis memurunun evinde arama yaparak dijital materyallere incelenmek üzere el koydu.

AÇIĞA ALINDI SERBEST BIRAKILDI

Markette insanlara haber vermeden fotoğraf ve video çektiği iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru, çıkarıldığı adli makamlarca özel hayatı ihlalden açığa alınarak serbest bırakıldı.

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