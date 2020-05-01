Kadınların kurduğu hırsızlık çetesini jandarma yakaladı
Aralarında bir hamile kadının da bulunduğu hırsızlık çetesi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Denizli'de evlere girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen 1'i hamile 3'ü kadın toplam 4 kişi, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Ege bölgesindeki illerde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları için 'Gezinti hırsız aile' olarak bilinen zanlılardan 3'ü tutuklandı
Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde, 3 gün önce bir evden yapılan hırsızlık sonucunda 7 bin lira para çalındı. Hırsızlık olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) araştırma başlattı. Mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, hırsızlık olayına 3'ü kadın toplam 4 kişinin karıştığını tespit etti.
ŞÜPHELİLER TAKİBE ALINDI
ZANLILARDAN BİRİ 6 AYLIK HAMİLE
Yılmaz G.'nin gözcülük yaptığı sırada diğer 3 kişinin evlerin kapısını kırıp, girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. 3 kadın yüzleri maskeli halde yürürken, mahallenin güvenlik kamerasına da yakalandı. Şüpheli kadınlardan Sibel G.'nin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.
3'Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden, hamile olan Sibel G., serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı. 4 kişinin Ege bölgesindeki illerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları için 'Gezinti hırsız aile' olarak adlandırıldığı öğrenildi.