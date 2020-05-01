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Kadınların kurduğu hırsızlık çetesini jandarma yakaladı

Ege Bölgesi'nde çok sayıda hırsızlık olayına adı karışan hırsızlık çetesinin kadın üyeleri jandarma tarafından yakalandı.

01 Mayıs 2020 Cuma 12:46
Kadınların kurduğu hırsızlık çetesini jandarma yakaladı

Kadınların kurduğu hırsızlık çetesini jandarma yakaladı



Aralarında bir hamile kadının da bulunduğu hırsızlık çetesi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Denizli'de evlere girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen 1'i hamile 3'ü kadın toplam 4 kişi, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Ege bölgesindeki illerde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları için 'Gezinti hırsız aile' olarak bilinen zanlılardan 3'ü tutuklandı


Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde, 3 gün önce bir evden yapılan hırsızlık sonucunda 7 bin lira para çalındı. Hırsızlık olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) araştırma başlattı. Mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, hırsızlık olayına 3'ü kadın toplam 4 kişinin karıştığını tespit etti.

ŞÜPHELİLER TAKİBE ALINDI

Edinilen bilgilere göre şüphelilerin kimlikleri tespit edilirken, JASAT, Acıpayam Jandarma Karakolu ve Çameli Jandarma Karakolu ekipleri ortak operasyonla şüphelileri dün takibe aldı. Yılmaz G.'nin (45) kullandığı otomobili durduran jandarma ekipleri, Yılmaz G. ile birlikte kızı Sibel G. (28) ve akrabaları Nurcan G. (18) ile Emine K.'yi (43) gözaltına aldı.


ZANLILARDAN BİRİ 6 AYLIK HAMİLE

Yılmaz G.'nin gözcülük yaptığı sırada diğer 3 kişinin evlerin kapısını kırıp, girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. 3 kadın yüzleri maskeli halde yürürken, mahallenin güvenlik kamerasına da yakalandı. Şüpheli kadınlardan Sibel G.'nin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

3'Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden, hamile olan Sibel G., serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı. 4 kişinin Ege bölgesindeki illerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları için 'Gezinti hırsız aile' olarak adlandırıldığı öğrenildi.

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