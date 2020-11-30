Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, eroin dolu otodan çıktı





Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik kampanyalarda sembol isim haline gelen Kadir Şeker'in Özgür Duran adlı bıçaklı saldırganın elinden kurtardığı kadın, eroin satıcısı olduğu iddia edilen bir kişinin otomobilinden çıktı. Konya polisinin bir otomobildee yaptığı aramada 1 kilo eroin bulundu. Operosyon yapılan aramada ise Kadir Şeker'in ölümden kurtardığı ve uğruna 12 yıl hapis cezası aldığı Ayşe D. adlı kadın çıktı. vardı.



Konya'da polis ekiplerinin operasyonunda, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe D.'nin bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 900 gram eroin maddesi bulundu.

Konuya ilişkin araçta bulunan, kamuoyunda "Kadir Şeker olayı"nda maktulün kız arkadaşı olarak bilinenile M.H. gözaltına alındı.



Ayşe D. ve yanındaki şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla işlem başlatıldı. Şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAYIN GEÇMİŞİ

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine Ayşe D. isimli kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darp eden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Şeker, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.