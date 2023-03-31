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Kafa kesmekle tehdit eden hizbullahçı serbest bırakıldı

Bir sokak röportajı sırasında muhalefet partili isimleri tek tek sayarak ağır hakaretlerde bulunan ve kafalarını kesmekle tehdit eden hizbullançı şahıs Batman'da serbest bırakıldı.

31 Mart 2023 Cuma 15:11
Kafa kesmekle tehdit eden hizbullahçı serbest bırakıldı

Kafa kesmekle tehdit eden hizbullahçı serbest bırakıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başta olmak üzere AKP ve MHP karşıtı muhalif isimlere saldıranlar, ölümle tehdit edenler alel acele serbest bırakılıyor. Üç gün önce bir sokak röportajı sırasında terör örgütü Hizbullahçı olduğunu iddia ederek muhalif isimleri tek tek sayarak kafalarını kesmekle tehdit eden Batmanlı şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İstanbul'da İYİ Parti il binasının kurşunlandığı gün serbest bırakılan şahıs daha sonra yayınladığı ikinci videoda sözlerinin çarpıltıldığını söylemişti.

'BİZ HİZBULLAHÇIYIZ KAFALARINI KESERİZ' DEMİŞTİ

Batman'da sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanıtan ve muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan İsmail Cevher Kasımoğlu adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İsmail Cevher Kasımoğlu hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan Kasımoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Röportajda, muhalefet liderlerini hedef alan Kasımoğlu “Erdoğan'a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz Hizbullahçıyız. Biz cihada da hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

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