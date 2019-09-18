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Kafeteryada oturanlara otmobilden silahlı saldırı

Malatya'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda 3 kişi yaralandı. Silahla saldırı düzenlenen araç polis ekipleri tarafından aranıyor.

Kafeteryada oturanlara otmobilden silahlı saldırı

Malatya'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda 3 kişi yaralandı. Silahla saldırı düzenlenen araç polis ekipleri tarafından aranıyor.

18 Eylül 2019 Çarşamba 01:11
Kafeteryada oturanlara otmobilden silahlı saldırı

Kafeteryada oturanlara otmobilden silahlı saldırı

Kafede oturanlara otomobilden kurşun yağdıran zanlılar hızla olay yerinden kaçarken yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da, bir kafede oturan 3 kişiye, otomobilden av tüfeği ve tabanca ile ateş açıldı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şüpheliler otomobille bir kafenin önünde durarak bahçede oturan Fatih Torun (33), Sinan Yılmaz (47) ve Mesut Uluca'ya (33), av tüfeği ve tabanca ile ateş açarak kaçtı. 

Edinilen bilgilere göre vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralanan 3 arkadaş ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Olay yerine gelen polis, çok sayıda boş kovanı toplayarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaSilahlı Saldırı
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