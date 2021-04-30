Kafeye koronavirüs baskını | Balkondan atlayıp kaçtılar

Kısıtlama, kapanma, kısmi kapanma, tam kapanma bile evlerde bunalanları kafelerde toplanma isteğinin önüne geçemedi. Kafede en koyu sohbet sırasında polis gelince olanlar oldu.

TEHLİKEYİ HİÇE SAYDILAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen müşteri alıp, maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiği kafeye, ihbar üzerine dün polis ekipleri geldi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, kafede 7 kişinin bulunduğu tespit edildi. Polisi gören müşteriler, kafe balkonundan yan balkona geçerek kaçmaya çalıştı.

Yaşananları telefonuyla çeken vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşarken balkondan kaçmak isteyenler ise görüntüyü çekenlere tepki gösterdi. Polis ekipleri de 7 vatandaşa 22 bin 50 lira cezai işlem uyguladı.