Kağıthane'de kripto para intiharı | 3'ncü kattan atladı



İstanbul Kağıthane'de ailesiyle birlikte yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S. 5 katlı binanın 3. katından atlayarak intihar etti. M.S.'nin kripto para kaybettiği paralar nedeniyle hayatına son vereceğine dair paylaşım yaptığı belirtildi.

İstanbul Kağıthane’de yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi yaşamına son verdi. Üniversite öğrencisi son yaptığı paylaşımda, "Ben bir bahis bağımlısıyım. İntihar etmemin sebebi de kriptodan zarar edince, zararı kapatabilmek için bahiste babama ait olan büyük miktarda parayı kaybetmem" dedi. Gencin ölümüyle ilgili araştırma yapılıyor.



Yaşadığı apartmanın üçüncü katından atlayarak hayatına son veren üniversite öğrencisi sosyal medya hesabında yaşamına son vermeden bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında kripto paradan zarar ettiğini paylaşan genç, bu nedenle yaşamına son verdiği ifade etti. 5 katlı binanın 3’üncü katında yaşayan 22 yaşındaki M. S., apartmandan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi gencin M.S’nin olay anında evinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Gencin sosyal medya hesabında hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi.