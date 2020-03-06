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Kağıthane'de silahlı saldırı, karısını kızını esnafı vurdu kaçtı

İstanbul Kağıthane'de, bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle, oturduğu binanın girişinde esnaflık yapan bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra eve giderek karısı ve kızını vurdu. 

06 Mart 2020 Cuma 17:02
Kağıthane'de silahlı saldırı, karısını kızını esnafı vurdu kaçtı

Kağıthane'de silahlı saldırı, karısını kızını esnafı vurdu kaçtı


Akıllara durgunluk veren olayın ardından saldırgan sokakta havaya ateş açtıktan sonra taksiye binerek kaçtı. Babası tarafından kafasından vurulan kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi


İstanbul Kağıthane'deki, Hamidiye Mahallesi Şehit Hasan Kaya Sokak'ta saat 12.40'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini sokağa park ettikten sonra evine doğru yürüyen Şevket Ç., oturduğu binanın girişinde koltuk döşeme işi yapan Bülent Yarar'ı işyeri önünde görünce yanına gitti.


SİLAHINI ÇIKARIP VURDU

Şevket Ç., herhangi bir şey söylemeden belinden çıkardığı tabancayla Bülent Yarar'a ateş etti.

YARALANIP YERE YIĞILDI

Bülent Yarar, bir kurşunun karnına isabet etmesi sonucu yaralanarak yere yığılırken, Şevket Ç., binanın birinci katındaki evine çıktı. Şevket Ç., burada da kızı Selin'in kafasına bir el ateş ederken, kendisini engellemeye çalışan karısı Yeter'i de karnından ve sırtından yaraladı.

TAKSİYE BİNİP KAÇTI

Olayın ardından sokağa çıkan Şevket Ç., silah seslerini duyarak dışarı çıkan komşuları korkutmak için havaya birkaç el ateş ettikten sonra bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı.


YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevre esnafın ve komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne Yeter ile kızı Selin (18),ambulansla, Bülent Yarar ise bir otomobille çevre hastanelere kaldırıldı. Babası tarafından kafasından vurulan Selin Ç.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayı duyup evin önüne gelen aile yakınları ağlayarak, baygınlık geçirdi. Çevredekiler aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Polis saldırıdan sonra kaçan Şevket Ç.'nin yakalanması için çalışmalara başladı.

"AMBULANS ALDI GÖTÜRDÜ"

Silah seslerini duyarak dışarı çıktığını belirten sokak sakinlerinden Atilla Karamustafa, "Ben dışarıya çıktığımda birisi yerde yatıyordu. Vurulmuştu. Kimin vurduğunu görmedim. Vurulanı bir arabaya atıp gittiler. Genç bir kızımız vurulmuş onu da ambulans aldı götürdü" dedi.

SOKAKTA YAŞANAN DEHŞET KAMERADA

Öte yandan şüphelinin kaçarken havaya ateş açması ve yaralı esnafın yerden kaldırılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir el silah sesi duyuluyor. Görüntülerin devamında yerdeki yaralı esnaf çevredekiler tarafından kaldırılıyor. Vurulanların yakını olduğu belirtilen bir kişi feryat ederken, çevredekiler kadını sakinleştirmeye çalışıyor.

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