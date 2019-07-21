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Kaleşli hucum yelekli soyguncudan 'Kastım yoktu' savunması

Kaleşli hucum yelekli soyguncudan 'Kastım yoktu' savunması

21 Temmuz 2019 Pazar 02:39
Kaleşli hucum yelekli soyguncudan 'Kastım yoktu' savunması

Kaleşli hucum yelekli soyguncudan 'Kastım yoktu' savunması

Gelin arabasını süsledi, hücum yeleğini taktı, 4 şarjör ve 120 mermi, iki biber gazı ile kuyumcu soymaya kalktı kendini savunurken 'Suç kastım yoktu hakim bey' dedi.

Bursada gelin arabası gibi süslediği araçla elinde kalaşnikofla kuyumcu soymaya kalkan sanık 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Gelin arabasıyla gelip kalaşnikofla dehşet saçtı! Bursa’da gelin arabası gibi süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu, hücum yeleği ve kalaşnikofla soymaya kalkan sanık 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üzerinde hücum yeleği, cepleri Kalaşnikof tüfeğine ait dört adet şarjör, 120 adet uzun namlulu fişekle dolu ve yine cebinde 2 adet biber gazı olan Mehmet Ö., duruşmadaki ifadesinde, "Suça yönelik kastım yoktu. Ruh durumum sebebiyle yalnızca havaya ateş açmak için olay yerine gittim" diye konuştu

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz yıl eylül ayında Duaçınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ö. (58),gelin arabası gibi süslenen otomobille Gürsel D.'ye ait kuyumcu dükkanına geldi. Üzerinde hücum yeleği, elinde Kalaşnikofla içeri giren Mehmet Ö.'ye emekli polis Ahmet S. (63) üzerine atlayarak müdahale etti.

EMEKLİ POLİS AYAĞINDAN YARALADI

Tüfeğin patlamasıyla çalışanlardan Öznur T. ayağından yaralandı. Emekli polis tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

'YALNIZCA HAVAY ATEŞ AÇACAKTIM'

Hakkında "silahla ve kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle yağmaya teşebbüs, nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması, mala zarar verme, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçlarından dava açılan sanığın yargılanmasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

4 ŞARJÖR, 120 FİŞEK, 2 ADET BİBER GAZI

Üzerinde hücum yeleği, cepleri Kalaşnikof tüfeğine ait 4 adet şarjör, 120 adet uzun namlulu fişekle dolu ve yine cebinde 2 adet biber gazı olan Mehmet Ö., "Suça yönelik kastım yoktu. Ruh durumum sebebiyle yalnızca havaya ateş açmak için olay yerine gittim" dedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığa silahla yağmaya teşebbüs suçundan 7 yıl 6 ay, kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay, mala zarar verme suçundan 20 ay ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Sanık toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son Güncelleme: 21.07.2019 05:39
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