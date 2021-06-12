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Kalpazanlar, hurda paradan yeni banknot üretmiş

Döviz satıcılarından elde ettikleri kullanılmayacak durumdaki eski paraların güvenlik şeritlerini sahte paralara transfer ederek yeni banknot üreten kalpazanlar polisi bile hayrete düşürdü.

12 Haziran 2021 Cumartesi 20:33
Kalpazanlar, hurda paradan yeni banknot üretmiş

Kalpazanlar, hurda paradan yeni banknot üretmiş


Kalpazanların geliştirdiği yeni yöntem, polis ekiplerini hayrete düşürdü. Hurda paralardaki güvenlik sistemlerini sahte banknotlara taşıyan kalpazanlar elde ettikleri yeni parayı piyasaya sürerken yakalandı.

Denizli'de polis, döviz bürolarından aldıkları kullanılamayacak durumda hasar görmüş olan yabancı para birimlerine ait banknotlar üzerinde bulunan güvenlik uyarılarını, sahte paralara yerleştirerek piyasaya sürmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışanlara yönelik dün operasyon yaptı. Bir süredir teknik ve fiziki takip yapan polis, düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

PARALARIN ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMIŞLAR

2 kişinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 56 adet Özbekistan para birimi olan 1000 somu, 25 adet 200 euro, 25 adet 50 euro, 13 adet 100 ABD doları, 12 adet 20 ABD doları, 7 adet Azerbaycan bara biri olan 100 manat, 5 adet 1 ABD doları, 1 adet 2 ABD doları olmak üzere 83 bin lira değerinde toplam 144 adet sahte banknot ele geçirildi. Ayrıca bu paralar üzerinde değişiklik yapmakta kullanılan 1 adet maket bıçağı, 8 adet boyama kalemi ve 2 adet milimetrik ölçüm cetveli de bulundu.

PİYASAYA SÜRMEYE ÇALIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Gözaltına alınan 2 kişinin döviz bürolarından aldıkları yıpranmış, eskimiş, yırtılmış kullanılmayacak durumda olan hasarlı yabancı ülkelere ait paraların üzerindeki güvenlik uyarılarını ellerindeki sahte paralara yerleştirerek, sahte para kontrol cihazlarından geçecek şekilde piyasaya sürmeye çalıştıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 1'ini tutuklarken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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