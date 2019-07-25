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Kalpazanlık çetesinin bastığı 271 milyon dolar sergilendi

Cumhuriyet tarihinin en büyük kalbapazanlık operasyonunda ele geçirilen 271 milyon dolarlık sahte para desteleri emniyetin bahçesinde sergilendi..

Kalpazanlık çetesinin bastığı 271 milyon dolar sergilendi

Cumhuriyet tarihinin en büyük kalbapazanlık operasyonunda ele geçirilen 271 milyon dolarlık sahte para desteleri emniyetin bahçesinde sergilendi..

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:48
Kalpazanlık çetesinin bastığı 271 milyon dolar sergilendi

Kalpazanlık çetesinin bastığı 271 milyon dolar sergilendi



İstanbul polisinin Esenyurt'ta düzenlediği cumhuriyet tarihinin en büyük sahte dolar operasyonuyla ilgili 6 kişi tutuklanırken, kesime hazır 271 milyon 150 bin Amerikan dolarının emniyette sergisi yapıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt’ta bir matbaaya İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılıkla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda, iç ve dış piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde kesime hazır sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirilmiş, şok baskında FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edilen Bülent Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu S.A.S., B.D., C.D., E.K. ve M.I. adlı 6 kişi yakalanmıştı.

Altı gün önce yapılan operasyonda imha edilmek üzere sahte dolarlara el konulurken, polisteki sorguları tamamlanan 6 kişi dün sabah Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. FETÖ/PDY üyesi eski komiserin de aralarında olduğu 6 kalpazan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçen sahte paralar, para basımında kullanılan kalıplar, matbaa mürekkepleri ve para sayma makineleri bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avlusunda sergilendi.

Polis, halen firari durumda olan örgüt lideri A.A. ve paranın tasarımını yapan grafiker M.Ü. adlı 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ederken, basılan sahte dolarların FETÖ/PDY ile bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte para operasyonu
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Sahte ParaSahte DolarKalpazanlıkEsenyurtFETÖ
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