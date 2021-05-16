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Kan donduran olay | Sevgilisini 9 yerinden bıçakladı 

Birlikte yaşadığı sevgilisini, kendisini aldattığı iddiasıyla 9 yerinden bıçaklayarak kaçan Bayram Ç. adlı saldırgan polis tarafından yakalandı.

16 Mayıs 2021 Pazar 19:37
Kan donduran olay | Sevgilisini 9 yerinden bıçakladı 

Kan donduran olay | Sevgilisini 9 yerinden bıçakladı 

Sevgilisinin kendini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak kaçan zanlı kısa sürede yakalandı. Aksaray'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kentte bir kişi, beraber yaşadığı kadını kendisini aldattığı iddiasıyla 9 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kan donduran olayın ardından kısa sürede yakalanan saldırgan, “Beni aldattı, pişman değilim” dedi

Olayda dini nikahlı olduğu Yeter Ç. (44) ile kendisini aldattığı iddiasıyla tartışan Bayram Ç. (45) tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile kadını darbetti.

Edinilen bilgilere göre, saldırgan daha sonra, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Yeter Ç.’yi vücudunun 9 yerinden bıçakladı. Evdeki çığlıkları duyan apartman sakinleri durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi evin içinde yaptı.

Saldırgan ise evin yakınında kıskıvrak yakalandı. Evde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İFADESİ KAN DONDURDU

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli Bayram Ç., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Burada elleri kelepçeli acile götürülen Bayram Ç., basın mensuplarının “Neden bıçakladın?” sorusuna, “İbreti alem için. Pişman değilim. Aldattı beni öz dayımla. Ben de bir insanım, taş değilim. Beni tanımayan atasını tanımaz. Lanet olsun. 7 tane dil biliyorum. Ben dil bildiğim için susamam. Neden mi bıçakladım? Beni aldatıyordu. Ben taş değilim, bir insanım. Sabır, sabır, sabır. Herkeste beni iyi tanıyor." dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
AksaraySaldırıCinayetBıçaklama
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ahmet durmuş 2021-05-16 19:40:20

elin kırılsın bayram nasıl adamsın sen, ne adatması kafandan uydurmuşsun öyle,.

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