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Kanser tarama testinden geliyorlardı faciadan döndüler

Çankaya Belediyesi tarafından kadınlara yönelik kanser tarama testine katılan vatandaşları taşıyan araç kaza yaptı, 31 yaralı var

Kanser tarama testinden geliyorlardı faciadan döndüler

Çankaya Belediyesi tarafından kadınlara yönelik kanser tarama testine katılan vatandaşları taşıyan araç kaza yaptı, 31 yaralı var

01 Kasım 2019 Cuma 22:15
Kanser tarama testinden geliyorlardı faciadan döndüler

Kanser tarama testinden dönen vatandaşlar faciadan döndü

Kadınlara yönelik sağlık tarama çalışmasına katılan vatandaşları taşıyan servis aracı Bala yolunda kaza yaptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Ankara'da, kanser tarama testinden dönenleri taşıyan belediye servis otobüsünün, kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 31 kişi hastaneye kaldırıldı.


Ankara'da, içinde kanser sağlık taramasından dönen vatandaşların bulunduğu belediye servis otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 31 kişi yaralandı.


Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara ile Bala ilçesi arasındaki yolda meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, Bala'da yaşayan kadınları Ankara'da kanser tarama testine götüren Çankaya Belediyesi'ne ait otobüs, testin ardından dönüş için yola çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Çankaya Belediyesi'ne ait otobüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünden çıktı.

Otobüs, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, 25'i kadın, 3'ü çocuk, 2'si hemşire ve şoför ile birlikte 31 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler ile vatandaşlar yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri de ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 02.11.2019 08:40
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