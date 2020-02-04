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Kantin çetesine 34 ilde operasyon, 168 gözaltı var

Türkiye genelinde 26 ilin hastane ve üniversite kantinleri için açılan ihaleye fesat karıştıran 158 şirkete operasyon düzenlendi.

04 Şubat 2020 Salı 08:59
Kantin çetesine 34 ilde operasyon, 168 gözaltı var

Kantin çetesine 34 ilde operasyon, 168 gözaltı var


Aralarında kamu görevlileri ile 158 şirketin sahibi ve yöneticilerinin de yer aldığı 168 kişinin göz altına alındığı son operasyonda, devleti 40 milyon lira zarara uğradan çete hedef alındı. İddiaya göre Derviş B. adlı şüphelinin liderliğini yaptığı çete, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin kantin ihalesine fesat karıştırdı.


Adana polisi Türkiye genelinde kantin ihaleleriyle devleti milyonlarca liralık zarara uğratan yapılanmaya operasyon düzenledi. 26 farklı ilin üniversite, hastane ve kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı ileri sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisi olmak üzere gözaltı kararı verilen 168 kişinin yakalanması için şafak vakti 34 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.


Adana polisi 26 farklı ilin üniversite, hastane ve kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı ileri sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisi olmak üzere gözaltı kararı verilen 168 kişinin yakalanması için şafak vakti 34 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 168 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bu karar doğrultusunda şafak vakti harekete geçti.

Polis, Türkiye genelinde 26 ilde üniversite, hastane ve kantinlerde ihaleye fesat karıştırarak 48 olayda devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisini yakalamak için çalışma başlattı. Polis 34 ilde eş zamanlı ev ve iş yerlerine baskın yaptı.

Şebeke liderliğini Derviş B. isimli şahsın yaptığı öne sürülürken, operasyonda gözaltı kararı verilen 168 zanlıdan çoğunu gözaltına alındı.

Zanlılar adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

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