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Kapadokya'da Balayı Odası faciasına 22 yıl ceza

Hayatının baharında Kader ve Mutlu Akbaş çiftinin Kapadokya'da lüks bir otelde yaptıkları balayı tatilinde zehirlenerek ölümüne neden olanlar yargı önünde. Üç otel çalışanı hakkında 22 yıl hapis cezası isteniyor.

22 Aralık 2023 Cuma 12:20
Kapadokya'da Balayı Odası faciasına 22 yıl ceza






Kapadokya'da Balayı Odası faciasına 22 yıl ceza


Kapadokya'da kaldıkları lüks otelde, kalorifer kazanında meydana gelen sızıntı sonucu hayatlarını kaybeden Kader Akbaş ve Mutlu Akbaş'ın ölümüne neden olan sorumlular yargı önünde hesap veriyor. Balayı için gittikleri Nevşehir Kapadokya'daki bir otelde ölü bulunan Kader-Mutlu Akbaş çifti davasında soruşturma tamamlanırken, istenen cezalar belli oldu.


Balayı için gittikleri Nevşehir Kapadokya'daki bir otelde ölü bulunan Kader Akbaş ve Mutlu Akbaş çiftinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, kazanın çalıştırılması ve kömür atma işlerinin resepsiyonist, temizlik işlerinin ise 3-4 ayda bir yetkili servis yerine baca temizliği yapan elemanlar tarafından yapıldığı ve olay günü kazanda sıkıntı olduğunu fark eden resepsiyonistin durumu mesul müdür ve işletme sahibine bildirdiği ifade edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; çiftin kazandaki probleme rağmen hemen üstündeki 106 numaralı odaya yerleştirildiği vurgulandı.

İddianameye giren bilirkişi raporunda ise kazan dairesi ve bacanın doğru şekilde kurulmadığı ve bakımlarının yapılmadığı, duman dedektörünün olmadığı belirtildi.

İHMALLER ZİNCİRİ

Olay günü rüzgâr olmasına karşın kazanın söndürülmediğine dikkat çekildi. Olayın ihmaller, tedbirsizlikler, dikkatsizlikler ve denetimsizlikler zinciri sonucu meydana geldiği kaydedildi.

İddianamede otel işletmecisi Emin Ağmaz, müdür Tayfun Uslu ve resepsiyonist Ahmet Kılıç hakkında 'taksirle ölüme neden olmak'tan 22.5 yıla kadar hapis istendi.

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaBalayı OdasıTatilKar
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