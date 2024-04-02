Kapalı gece kulübünde yangın faciası, 29 ölü var



İstanbul güne bir eğlence merkezinde çıkan yangın sonrası facia haberiyle başladı. Beşiktaş Gayrettepe’de tadilatta olan bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangında ölü sayısının 29'a yükseldiği bildirildi. Vali Gül yaptığı açıklamada "Yaralıların tedavisi devam ediyor. Yaralanan ve ölenler tadilatta çalışan kişiler" dedi. Faciayla ilgili soruşturma başlatılırken; 5 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Olay Beşiktaş Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

RDOĞAN, BAKAN YERLİKAYA'YI ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'deki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

İMAMOĞLU OLAY YERİNE GELDİ: 'KAÇAK BİR MÜDAHALE YAPILMIŞ'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bölgeye giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Tadilat veya inşaat başvurusu yok. İki kat aşağıda olmasından dolayı görünmeyen alanda. Şikayet de yok. Kaçak bir müdahale yapılmış" bilgisini verdi.

İmamoğlu, "12.54'te itfaiye araçlarımız buraya ulaşıyor. 106 personelimiz ve 37 araç müdahale ediyor. Edindiğimiz bilgiyle, ne yazık ki binanın altında bir gece kulübü olarak işletilen mekanda gündüz bir tadilat işlemi var. Şu anda 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Arama ve inceleme çalışmaları sürüyor. Tadilat veya inşaat başvurusu yok. İki kat aşağıda olmasından dolayı görünmeyen alanda. Şikayet de yok. Kaçak bir müdahale yapılmış" dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: 26 AMBULANS GÖREVLENDİRİLDİ

Yangına dair bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, "İstanbul Şişli’de bir binada çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 7'si ağır 8 kişi yaralanmıştır. Yangın söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olay yerine 26 adet ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

'ndan da yangına dair bir açıklama geldi.

İmamoğlu, "Gayrettepe’de meydana gelen yangında 8 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ötürü çok üzgünüz. 6’sı ağır 15 yaralımız var. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.



VALİ GÜL: RUHSAT 2018'DE YENİLENMİŞ

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Olayda toplam 23 kişi etkilendi. Maalesef hayatını kaybeden 8 kişi var. 15 kişi de yaralı. 15 kişi içinde 6 kişi biraz daha ağır yaralı. Kimlikleri henüz belli değil. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş" dedi



BAKAN YERLİKAYA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



ADALET BAKANI TUNÇ: 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciasına ilişkin yaptığı açıklamada 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Tunç şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesindeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."



ÖLÜ SAYISI ARTTI

Şişli'de 16 katlı bir binada çıkan yangında şu ana kadar 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.