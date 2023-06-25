Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kaportacıda gazlı araçta patlama, 7 yaralı var

İstanbul Pendik'te bodrum katta gazlı bir aracın neden olduğu korkunç patlama sırasında 2'si itfaiye personeli 7 yaralandı.

25 Haziran 2023 Pazar 23:21
Kaportacıda gazlı araçta patlama, 7 yaralı var

Kaportacıda gazlı araçta patlama, 7 yaralı var



Pendik'te kaporta dükkanında meydana gelen patlamada 2'si itfaiye eri 7 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama, 17.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta bulunan kaporta dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

2'Sİ İTFAİYE ERİ 7 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, patlamada 2'si itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi yaralandı. İtfaiye personelinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

'CAMLARI KIRARAK KURTARMAYA ÇALIŞTIK'

Mahalle esnafı Recep Sağlam, "Dükkanda oturuyordum. Bir anda büyük bir patlama duydum. Bomba patladı sandım, koşarak olay yerine yetiştim. 5 katlı binanın bodrum katında kaportacı vardı. Gazlı bir aracın patlaması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Biz de elimizden geldiğince camları kırarak vatandaşları kurtarmaya çalıştık. 3 kişi içeride kaldı. İtfaiye ambulans geldi. Onlar da baya uğraşarak onları sağ şekilde aldılar. Ama durumları biraz sıkıntılı. En son besledikleri köpekleri vardı. Onu da aldılar. O da sağdı" dedi.

Anahtar Kelimeler:
KaportacıPatlamaPendik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasya'da feci kazı | 3 kişi yanarak hayatını kaybetti
Amasya'da feci kazı | 3 kişi yanarak hayatını kaybetti
İETT sürücüsüne balta ile saldıran meslektaşı tutuklandı
İETT sürücüsüne balta ile saldıran meslektaşı tutuklandı
Kurban Bayramı hırsızları 28 ineği çaldı
Kurban Bayramı hırsızları 28 ineği çaldı
Tokat Almus'ta feci kaza, anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Tokat Almus'ta feci kaza, anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Depremzedeleri konteyner vaadiyle dolandıranlar yargı önünde
Depremzedeleri konteyner vaadiyle dolandıranlar yargı önünde
Önce otomobille, sonra tavayla çalışanlara saldırdı
Önce otomobille, sonra tavayla çalışanlara saldırdı
Magandalardan, yolda yürüyen kadınlara torpilli saldırı
Magandalardan, yolda yürüyen kadınlara torpilli saldırı
Alkollü maganda plaj şemsiyelerini denize attı
Alkollü maganda plaj şemsiyelerini denize attı
Bebek arabasının altına torpil atan magandalar yakalandı
Bebek arabasının altına torpil atan magandalar yakalandı
Deniz'li Çardak'ta feci kaza, 2 can kaybı, 20 yaralı var
Deniz'li Çardak'ta feci kaza, 2 can kaybı, 20 yaralı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim