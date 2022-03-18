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Karabük'ü yasa boğan intihar | Yusuf ve Oğuzhan canına kıydı

18 Mart 2022 Cuma 08:43
Karabük'ü yasa boğan intihar | Yusuf ve Oğuzhan canına kıydı


Karabük'ü yasa boğan intihar | Yusuf ve Oğuzhan canına kıydı

Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Ömer U, ve Oğuzhan U, dün sabah okul yerine canlarına kıymak için Çamlık Tabiat Orman Parkı'na gitti.


Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Yusuf Ömer U. ve Oğuzhan U., sabah okula gelmeyince arkadaşları meraklandı. 

2 öğrenci, öğle saatlerinde, arkadaşlarına bulundukları yerin konumunu attı. Okuldan çıkan arkadaşları, cep telefonundan kendilerine son atılan konuma göre Yenişehir Mahallesi Çamlık Tabiat Orman Parkı’na gitti.

ÇANTALARINDAN ÇIKTI ; "NOTLARA BAKIN"

Arkadaşları, Oğuzhan U. ve Yusuf Ömer U.’yu bir ağacın dalında iple asılı buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oğuzhan U. ve Yusuf Ömer U.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Öğrencilerin sırt çantalarının yanında bulunan kağıtta "Telefonlarımızdaki notlara bakın" yazılı not bulundu.

GÖREVLİLER OLAY YERİNDE

Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Liseli iki arkadaşın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Karabükİntihar
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