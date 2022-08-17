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Karakol saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı önceki gün Çiçekalan Hudut Karakolu’na teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda yaralanan askerlerden Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir'in şehit olduğunu bildirdi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:12
Karakol saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Hudud karakolu saldırısında şehit sayısı arttı. Önceki günkü saldırıda yaralanan askerlerden Enes Gazi Özdemir şehit oldu.

Şanlıurfa’dan acı haber geldi. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu’na dün terör örgütünce saldırı düzenlenmiş, saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na, terör örgütü tarafından önceki gün roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu yaralanan 5 askerden 1'i şehit olurken, yaralı 4 askerin tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sınır hattındaki güvenlik güçlerinin saldırıya misliyle karşılık verdiğini aktarmıştı.

ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ

Son olarak, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; roketli saldırıda yaralanan askerlerden Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, şehit düştü.

Acı haber ile birlikte, Şanlıurfa'daki şehit sayısı 2'ye yükseldi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur."

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Son Güncelleme: 17.08.2022 10:17
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çiçekalan Hudud Karakoluşehid Enes Gazi özdemirUğurcan Cirnooğlu
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