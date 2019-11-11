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Karaköy'de korkunç cinayet, cesedi cami görevlileri buldu

İstanbul Karaköy'de barların yoğun olarak bulunduğu Mumhane Caddesi'nin sonunda yer alan Hamam Sokak'ta erkek cesedi bulundu. 

Karaköy'de korkunç cinayet, cesedi cami görevlileri buldu

İstanbul Karaköy'de barların yoğun olarak bulunduğu Mumhane Caddesi'nin sonunda yer alan Hamam Sokak'ta erkek cesedi bulundu. 

11 Kasım 2019 Pazartesi 10:42
Karaköy'de korkunç cinayet, cesedi cami görevlileri buldu

Karaköy'de korkunç cinayet, cesedi cami görevlileri buldu


Beyoğlu güne, Karaköy'de işlenen korkunç cinayet ile girdi. Karaköy'de Kılıç Ali Paşa Camii ile Hamam sokak arasında bıçaklanarak öldürülen orta yaşlarda bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Sabaha karşı bulunan cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. cansız bedenle ilgili kimlik belirleme çalışmaları sürerken, ölüm nedeni ise araştırılıyor. Çok sayıda güvenlik kamerasının bulunduğu, tarihi camii ve medrese çevresinde gece aydınlatmasının yapıldığı Hamam Sokak içinde bulunan cesedin, kimliği araştırılıyor. 


İstanbul Beyoğlu'ndaki Kılıç Ali Paşa Camii'nin yanında bu sabah saat 05.30 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı. Cami görevlileri, caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi.

YÜZÜNDE KESİK, ELLERİ VE AYAKLARI KIRIK

Edinilen bilgilere göre bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken; cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi.

KİMLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Cenaze ilk incelemenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cansız bedenle ilgili, kimlik belirleme çalışmaları sürerken ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

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