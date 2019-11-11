Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
103468
ALTIN
272.063
DOLAR
5.7771
STERLİN
7.4366
EURO
6.3737

Karaköy'de öldürülen İngiliz casus Suriye'den gelmiş

İstanbul Karaköy'de sabaha karşı Kılıç Ali Paşa Camii görevlileri tarafından cesedi bulunan kişinin İngiliz istihbaratının ortadoğu ve balkan ülkelerinde uzun süredir çalışan ajanı olduğu ortaya çıktı.

Karaköy'de öldürülen İngiliz casus Suriye'den gelmiş

İstanbul Karaköy'de sabaha karşı Kılıç Ali Paşa Camii görevlileri tarafından cesedi bulunan kişinin İngiliz istihbaratının ortadoğu ve balkan ülkelerinde uzun süredir çalışan ajanı olduğu ortaya çıktı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 14:57
Karaköy'de öldürülen İngiliz casus Suriye'den gelmiş

Karaköy'de öldürülen İngiliz casus Suriye'den gelmiş


Suriye'de sivil savunma ekiplerinin kurulmasına öncülük ettiği ileri sürülen eski İngiliz casusu James Gustaf Edward Le Mesurier'in Karaköy'de ölü olarak bulunmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


İstanbul Karaköy'de barları ve eğlence mekanları ile ünlü Mumhane Cadddesi sonunda Kılıçali Paşa Camii ile hamam arasında bulunan cesedin İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi. Edward Le Mesurier'in ölüm nedeninin cinayet mi yoksa düşme sonucu mu olduğu henüz netleşmedi. Vucudunda bulunan kesiklerin ve kırıklıkların nedeni araştırılıyor. 


Suriye'de faaliyet gösteren 'Beyaz Baretliler'in kurucusu olduğu ifade edilen eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul’da ölü bulundu. Beyoğlu’daki evin 3’üncü katından yere düştüğü iddia edilen Mesurier’in intihar mı yoksa düşme sonucumu öldüğü araştırılıyor. Le Mesurier'in yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Suriye’de muhaliflerin ve Türkiye’nin kontrolündeki alanlarda sivil savunma faaliyeti gösterdiğini savunan Beyaz Baretliler'in kurucusu; Rusya, İran ve Şam rejimi tarafından dezenformasyon yaymakla suçlananan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier (48), dün gece evinin bahçesinde ölü bulundu.

EŞİ OLAYI POLİSTEN ÖĞRENDİ

İstanbul Karaköy'deki Kara Mustafa Paşa Mahallesi Kılıç Ali Paşa Medresesi sokak numara 3 önünde sabah 05.30’da cenazeyi bulan vatandaşlar olayı polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis, ölü bulunan kişinin üzerinde kimlik bulamadı. Yapılan incelemede 3’üncü katta oturan İngiliz vatandaşı olan James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu saptandı. Bunun üzerine evine çıkıldı. Kapıyı açan eşi, Mesurier’in ölümünü polisten duydu.

İLAÇ ALIP UYUMUŞLAR

Polise bilgi veren Mesurier’in eşi,  Türkiye’ye 4 yıl önce geldiklerini ve bu adreste kaldıklarını ifade etti.  Mesurier’in son günlerde aşırı stres rahatsızlığı nedeniyle uyku ve psikolojik ilaç kullanmaya başladığı anlatan eşi “ 2-3 gün önce Adalar’da bulunan evde. Aşırı stres nedeniyle iğne ilaç tedavisi aldı” dedi. Olay gecesi saat 04.00 sıralarına kadar oturduklarını ifade eden eşi, birlikte uyku ilacı alarak uyuduklarını polise söyledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Tüm bu ifadeler üzerine soruşturma genişletildi. Polis, yaptığı inceleme de, bina girişine sadece parmak iziyle girildiği tespit edildi. Polis, olayın bir düşme mi, yoksa intihar mı ya da bir cinayet mi araştırmaya başladı. İncelenen ilk güvenlik kamera görüntülerinde, olay günü binaya giriş ve çıkışlarda herhangi bir şüpheli kişiye ait görüntülere ulaşalamadı. Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçilen olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: "TAHKİKAT BAŞLATILDI"

Olayın ardından İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

RUSYA AJAN DEMİŞTİ

Le Mesurier'in ölüm haberi, eski İngiliz istihbarat subayının Rusya Dışişleri tarafından casuslukla suçlanmasının ardından geldi. Rusya Dışişler Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Cuma günü Le Mesurier'den 'dünyanın değişik köşelerinde ortaya çıkan eski bir MI6 ajanı' diye bahsetmişti. Zaharova, Rusya Dışişleri'nin Twitter hesabından paylaştığı yorumunda, Le Mesurier'i Balkanlar ve Ortadoğu'da ajanlık yapmakla itham etmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaköy'de korkunç cinayet, cesedi cami görevlileri buldu
Karaköy'de korkunç cinayet, cesedi cami görevlileri buldu
Düğüne silahlı saldırı, 3 kişi düğünevini silahla taradı
Düğüne silahlı saldırı, 3 kişi düğünevini silahla taradı
Su kuyusuna düşen adam son anda kurtuldu
Su kuyusuna düşen adam son anda kurtuldu
Polis aracını çalarak kaçan hırsız trafiği karıştırdı
Polis aracını çalarak kaçan hırsız trafiği karıştırdı
Zabıta'dan seyyar satıcıya yardım eden gence dayak
Zabıta'dan seyyar satıcıya yardım eden gence dayak
Bitcoin Safiye polis ararken barlarda eğlenmiş
Bitcoin Safiye polis ararken barlarda eğlenmiş
Teröristlere yönelik KIRAN-5 harekatı başladı
Teröristlere yönelik KIRAN-5 harekatı başladı
İstanbul'da PKK operasyonu, çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da PKK operasyonu, çok sayıda gözaltı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort