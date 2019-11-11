Karaköy'de öldürülen İngiliz casus Suriye'den gelmiş



Suriye'de sivil savunma ekiplerinin kurulmasına öncülük ettiği ileri sürülen eski İngiliz casusu James Gustaf Edward Le Mesurier'in Karaköy'de ölü olarak bulunmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



İstanbul Karaköy'de barları ve eğlence mekanları ile ünlü Mumhane Cadddesi sonunda Kılıçali Paşa Camii ile hamam arasında bulunan cesedin İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi. Edward Le Mesurier'in ölüm nedeninin cinayet mi yoksa düşme sonucu mu olduğu henüz netleşmedi. Vucudunda bulunan kesiklerin ve kırıklıkların nedeni araştırılıyor.



Suriye'de faaliyet gösteren 'Beyaz Baretliler'in kurucusu olduğu ifade edilen eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul’da ölü bulundu. Beyoğlu’daki evin 3’üncü katından yere düştüğü iddia edilen Mesurier’in intihar mı yoksa düşme sonucumu öldüğü araştırılıyor. Le Mesurier'in yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Suriye’de muhaliflerin ve Türkiye’nin kontrolündeki alanlarda sivil savunma faaliyeti gösterdiğini savunan Beyaz Baretliler'in kurucusu; Rusya, İran ve Şam rejimi tarafından dezenformasyon yaymakla suçlananan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier (48), dün gece evinin bahçesinde ölü bulundu.

EŞİ OLAYI POLİSTEN ÖĞRENDİ

İstanbul Karaköy'deki Kara Mustafa Paşa Mahallesi Kılıç Ali Paşa Medresesi sokak numara 3 önünde sabah 05.30’da cenazeyi bulan vatandaşlar olayı polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis, ölü bulunan kişinin üzerinde kimlik bulamadı. Yapılan incelemede 3’üncü katta oturan İngiliz vatandaşı olan James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu saptandı. Bunun üzerine evine çıkıldı. Kapıyı açan eşi, Mesurier’in ölümünü polisten duydu.

İLAÇ ALIP UYUMUŞLAR

Polise bilgi veren Mesurier’in eşi, Türkiye’ye 4 yıl önce geldiklerini ve bu adreste kaldıklarını ifade etti. Mesurier’in son günlerde aşırı stres rahatsızlığı nedeniyle uyku ve psikolojik ilaç kullanmaya başladığı anlatan eşi “ 2-3 gün önce Adalar’da bulunan evde. Aşırı stres nedeniyle iğne ilaç tedavisi aldı” dedi. Olay gecesi saat 04.00 sıralarına kadar oturduklarını ifade eden eşi, birlikte uyku ilacı alarak uyuduklarını polise söyledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Tüm bu ifadeler üzerine soruşturma genişletildi. Polis, yaptığı inceleme de, bina girişine sadece parmak iziyle girildiği tespit edildi. Polis, olayın bir düşme mi, yoksa intihar mı ya da bir cinayet mi araştırmaya başladı. İncelenen ilk güvenlik kamera görüntülerinde, olay günü binaya giriş ve çıkışlarda herhangi bir şüpheli kişiye ait görüntülere ulaşalamadı. Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçilen olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: "TAHKİKAT BAŞLATILDI"

Olayın ardından İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

RUSYA AJAN DEMİŞTİ

Le Mesurier'in ölüm haberi, eski İngiliz istihbarat subayının Rusya Dışişleri tarafından casuslukla suçlanmasının ardından geldi. Rusya Dışişler Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Cuma günü Le Mesurier'den 'dünyanın değişik köşelerinde ortaya çıkan eski bir MI6 ajanı' diye bahsetmişti. Zaharova, Rusya Dışişleri'nin Twitter hesabından paylaştığı yorumunda, Le Mesurier'i Balkanlar ve Ortadoğu'da ajanlık yapmakla itham etmişti.