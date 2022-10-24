

Karaman'da aile sağlığı merkezine silahlı baskın



Türkiye kadın ve çocuklara yönelik şiddetin kanıksandığı bir ülke haline geldi. AKP iktidarı kadına karşı şiddetle mücadelede en önemli kazanımlardan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirken, Türkiye şiddetin hayatın her alanına yayıldığı bir ülkeye dönüştü. Polis intiharlarının ardı arkası kesilmiyor. Sağlık çalışanlarına yönelik insanlık dışı muamele olağan hale geldi. Son haber ise Karaman'dan... Hüseyin B. (28) isimli erkek, hemşire Emine A.'yı (26) çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurdu, ardından da aynı silahla intihara kalkıştı.

Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde, 24 Ekim Pazartesi, saat 11.30 sıralarında Hüseyin B. isimli erkek, aile sağlığı merkezine giderek, hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.



HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KARAMAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ile birlikte, 1 Nolu Aile Sağlı Merkezi'nde silahlı saldırıya uğrayan hemşire Emine A. ile intihara kalkışan saldırgan Hüseyin B.'nin sağlık durumlarına ilişkin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Yılmaz'dan bilgi aldı.

Vali Akkoyun, saldırgan Hüseyin B. ile hemşire Emine A.'nın teyze çocuğu olduğunu ve her iki yaralının da ameliyata alındığını söyledi.