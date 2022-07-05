Karaman'da eskort operasyonu | 197 erkeği tuzağa düşürmüşler
Sosyal medyadan erkeklere eskort tuzağı kuran çeteye yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Karaman polisi söz konusu kişilerin 197 kişiyi tuzağına düşürdüğünü duyurdu
Karaman'da, sosyal medyadan 'eskort' ilanlarıyla 197 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tatil yaptığı 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalanan şebekenin lideri olduğu öne sürülen Hasan G.'nin (26) de aralarında bulunduğu 2'si kadın, 11 kişi tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.