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Karaman'da eskort operasyonu | 197 erkeği tuzağa düşürmüşler

Karaman'da sosyal medya üstünden çok sayıda erkeği tuzağına düşüren 16 kişilik çete üyesi gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan eskort çetesi üyelerinden 11'i tutuklandı

05 Temmuz 2022 Salı 10:38
Karaman'da eskort operasyonu | 197 erkeği tuzağa düşürmüşler

Karaman'da eskort operasyonu | 197 erkeği tuzağa düşürmüşler

Sosyal medyadan erkeklere eskort tuzağı kuran çeteye yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Karaman polisi söz konusu kişilerin 197 kişiyi tuzağına düşürdüğünü duyurdu

Karaman polisinin yürüttüğü operasyonda 197 erkeği tuzağa düşüren eskort çete üyeleri gözaltına alındı. Sosyal medyadan 'Eskort' ilanıyla 3 milyon liralık vurgun: 11 kişi tutuklandı.

Karaman'da, sosyal medyadan 'eskort' ilanlarıyla 197 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tatil yaptığı 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalanan şebekenin lideri olduğu öne sürülen Hasan G.'nin (26) de aralarında bulunduğu 2'si kadın, 11 kişi tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
KaramanEskort
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