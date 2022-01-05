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Karanlıkta kavga edenlere ateş açtı, yakınlarını yaraladı

Afyon Bolvadin'de aynı aileden 3 kişi kendi aralarında alkol aldıkları esnada bilinmeyen bir nedenle çıkahn kavgaya ateş açan şahıs, 3 yakınını yaraladı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 02:39
Karanlıkta kavga edenlere ateş açtı, yakınlarını yaraladı


Karanlıkta kavga edenlere ateş açtı, yakınlarını yaraladı

Afyon'da aynı aileden 3 kişi kendi aralarında alkol aldıkları esnada bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Olay yerine sonradan gelen bir başka aile üyesi ise karanlıkta kavga edenlerin kim olduğunu kestiremeyince akrabalarının üzerine tüfekle ateş edip ikisini yaraladı.


Olay, Bolvadin ilçesi Erkmen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir parkta H.A., B.A. ve A.A., isimli aile üyeleri birlikte alkol alıp eğlenmeye başladı. Daha sonra grup üyeleri arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa süre de kavgaya dönüştü.

Sonradan olay yerine gelen bir başka aile üyesi Z.A., ise yakınlarının başkaları ile kavga ettiğini düşünerek pompalı tüfekle şahısların üzerine 4 el ateş açtı. Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği B.A. ve A.A., yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan B.A. ile A.A.’yı ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bölgeye gelen polis ekipleri ise pompalı tüfeği ateşleyerek yanlışlıkla akrabalarını vuran Z.A.’yı olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Olay sonrası polis tarafından bölgede detaylı bir çalışma yapıldı. Polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ederken, olayda yaralanan B.A. ile A.A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
 

Anahtar Kelimeler:
KaranlıkAfyonBolvadin
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