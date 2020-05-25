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Karantinada uyuşturucu alemi yaparken can verdi

Sanat Tarihi bölümü mezunu Sibel K, adlı genç kadın, erkek arkadaşının evinde can verdi. Genç kadının uyuştucu ve alkol aldığı iddia ediliyor.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:14
Karantinada uyuşturucu alemi yaparken can verdi


Karantinada uyuşturucu aleminde can verdi 


Karantina günlerinde erkek arkadaşının evinde uyuşturucu alan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sanat tarihi mezunu olan Sibel K., iddiaya göre, dün erkek arkadaşı Mehmet Yasin E.'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili, burada birlikte alkol alıp, kokain ve esrar kullandı. Bir süre sonra Sibel K., rahatsızlanınca Mehmet Yasin E. de sağlık ekibi çağırdı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Sibel K.'nin bu sabah ateşi yükselip, kalbi durdu.

ATEŞİ YÜKSELDİ KALBİ DURDU

Edinilen bilgilere göre duran kalp, doktorların tüm müdahalesine rağmen tekrar çalıştırılamadı. Sibel K.'nin ölümü şüpheli bulununca savcılık soruşturma başlattı. Astım hastası olduğu öğrenilen Sibel K.'nin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST

Polis, kız arkadaşının ölümünün ardından Mehmet Yasin E.'yi gözaltına aldı. Mehmet Yasin E., ifadesinde, kız arkadaşının içki ile birlikte kokain ve esrar kullandığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yasin E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, Mehmet Yasin E.'ye uyuşturucu maddeleri sattığı belirlenen 1 kişiyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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Son Güncelleme: 26.05.2020 07:19
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