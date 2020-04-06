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Karantinadan kaçtı, hastalık bulaştıra bulaştıra Rize'ye geldi

Koronavirüs taşıdığı için karantinaya alınan K.E. adlı adam, İstanbul'dan Rize'ye kaçtığı ortaya çıktı. Çok sayıda kişiye hastalık bulaştıran manyak evinde yakalandı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 09:19
Karantinadan kaçtı, hastalık bulaştıra bulaştıra Rize'ye geldi

Karantinadan kaçtı, bulaştıra bulaştıra Rize'ye gitti


Bunun adı cehalet olamaz. Karantina altından kaçarak ve yüzlerce kişinin hayatını riske atan manyak, taşıdığı ölümcül virüsü bile bile İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine geldi. K.E adlı adam bulunduğu evde yakalanarak sağlık görevlileri tarafından tekrar karantina altına alındı. K.E. adlı manyağın yakalandığı apartman tamamen karantina altına alındı. Polis ekipleri şimdi İstanbul'dan Rize Fındıklı ilçesine kadar temas ettiği insanlara ulaşmaya çalışıyor. Haftalardır TV'ler, haber siteleri, gazeteler, bilim insanlarının, siyasilerin koronavirüs uyarılarını hiçe sayan adam hakkında nasıl bir işlem yapılacağı ise bilinmiyor.

İstanbul´da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinaya alındığı evinden ayrılarak, memleketi Rize´nin Fındıklı ilçesine geldiği belirlenen K.E. (60) yakalandı. Hasta gözlem altına alınırken, kaldığı apartman da karantinaya alındı.

İstanbul´da koronavirüs testi pozitif çıkan K.E. tedavisinin ardından evinde karantinaya alındı. Sağlık görevlileri kontrole gittiği hastayı evinde bulamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri K.E.´nin memleketi Rize´nin Fındıklı ilçesinde olduğunu belirledi. K.E. polis nezaretinde sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü hastanede gözlem altına alınırken, ilçede kaldığı binada karantina tedbiri uygulanmaya başlandı.


İstanbul´da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinaya alındığı evinden ayrılarak, memleketi Rize´nin Fındıklı ilçesine geldiği belirlenen K.E. (60) yakalandı. Hasta gözlem altına alınırken, kaldığı apartman da karantinaya alındı.

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