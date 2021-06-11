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Karavan'da dehşet | 3 kişi vurularak öldürüldü

Baraj kenarında arkadaşları ile buluşan Oğuz B. adlı şahıs, İsmail Varol, Orhan Yüksel ve Mustafa Önbaş'ı silahla vurarak katletti.

11 Haziran 2021 Cuma 09:51
Karavan'da dehşet | 3 kişi vurularak öldürüldü

Karavan'da dehşet | 3 kişi vurularak öldürüldü


Samsun'un Bafra ilçesinde Derbent kenarında bir karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Oğuz B., jandarma tarafından silahıyla birlikte gözaltına aldı.


Olay, Derbent Barajı kenarında bulunan karavanda saat 04.30’da meydana geldi. Karavanda birlikte oturan Oğuz B., henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucunda silahıyla Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel'e silahla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Karavanda bulunan B.B. ise olay yerinden kaçtı.

Oğuz B., olay yerinden babasını arayarak durumu anlattı ve intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel'in hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Katil zanlısı Oğuz B., jandarma tarafından silahıyla birlikte gözaltına aldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. 

Anahtar Kelimeler:
KaravanCinayet
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