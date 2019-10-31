Kardeşiyle birlikte kendini kilitledi evi ateşe verdi

Kardeşler arasındaki arsa kavgası faciaya döndü. Müteahhide daire karşılığı verilen ev yeri yüzünden çıkan tartışmada kardeşinin oturduğu evi ateşe veren kişi yanmaktan son anda kurtuldu. Bursa’da kavga eden 2 kardeşten biri evdeki eşyaları balkondan atıp evi ateşe vererek kardeşini eve kilitledi. Evde kilitli kalan kardeş kurtarılırken şüpheli sokak ortasında alev alan elbiseleri çıkararak kaçtı.

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Atılgan ile ve Suat Atılgan isimli 2 kardeş biriktirdiği parayla ortak bir ev aldı.

Hüseyin Atılgan aldıkları evi müteahhide verip yeni ev alacaklarını söyleyince kardeşi Suat Atılgan bu duruma karşı çıktı. İki kardeş anlaşamayınca Hüseyin Atılgan, kendisine karşı gelen kardeşine kızarak önce evde bulunan ev eşyalarını yere attı daha sonra kardeşini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi.



Şüpheli ateş yakarken ceketinin tutuşması sonucunda evin önünde elbiselerini çıkartarak olay yerinden kaçtı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan Suat Atılgan’ı kurtardıktan sonra yangını kısa sürede söndürdü.



Hüseyin Atılgan’ın eşyaları atması üzerine sokağa dökülen mahalleli olayı korku dolu gözlerle izlerken, polis ekipleri eşyaları balkondan atıp kardeşini eve kilitleyip evi ateşe veren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.