Karısı pideciye kaçmıştı | Canlı yayında ihaneti öğrendi, canına kıydı

Canlı yayında ihaneti öğrenen adam canına kıydı



Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak günlerdir haber alamadığı eşi için yardım isteyen Serkan Kıyak, aldatıldığını öğrendikten sonra canına kıydı.

32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Uşak'taki evinde kendini asarak intihar etti.

Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan Kıyak’ın eşinin kaçması sebebiyle bunalıma girdiği ve yakınlarına telefonundan mesaj çekerek helalleştiği öğrenildi.

YENİ BİR HAYATA BAŞLAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Kıyak, son olarak tekrar programa çıkarak Müge Anlı’ya yaptığı böreği ikram etmiş ve eşinden ayrılmaya karar vererek yeni bir hayata başlayacağını duyurmuştu.

Pideciye kaçan eşinin kendisini ve ailesini istemediğini ifade etmesiyle kendini yerlere atan adam, "Bu mu emeklerimin karşılığı? Beni 4-5 defa aldattın, affettim. Dön gel! Yine affederim... 87 yaşında nenene nasıl kıydın, gittin? Zehra geleceksin... Ben seni sevdim. Ben sana ne yaptım? Hayallerimi yıktın. Yaşayamam ben... Şikayetçiyim" demişti.

EVİNDE KENDİNİ ASTI

32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi sokağındaki evinde kendini asarak intihar etti. Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan Kıyak'ın eşinin kaçması sebebiyle bunalıma girdiği ve yakınlarına telefonundan mesaj çekerek helalleştiği öğrenildi.

MÜGE ANLI'YA BÖREK YAPMIŞTI

Yayındaki sinir krizinin ardından son olarak tekrar Müge Anlı ile Tatlı Sert'e tekrar çıkan Serkan Kıyak, eşinden ayrılmaya karar verdiğini söylemişti. Mutfağa girip börek yapan Kıyak, yaptığı böreği Müge Anlı'ya ikram etmiş ve yeni bir başlangıç yapacağını belirtmişti.