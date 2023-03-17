Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Karısını kızını kovdu, yıkılan binanın altında kaldı

Boşanma davası açtığı eşini ve kızını evden kovduktan iki saat sonra meydana gelen deprem felaketinde, enkaz altında kalan adam hayatını kaybetti.

17 Mart 2023 Cuma 15:22
Karısını kızını kovdu, yıkılan binanın altında kaldı

Karısını kızını kovdu, yıkılan binanın altında kaldı


Malatya’da yaşayan Canan Tuğ (38), 3 yıl önce evlendiği Zeki Tuğ (39) ile anlaşamayınca boşanma davası açıp, kızı Ömür (3) ile evden ayrılarak sığınma evine yerleşti. Zeki Tuğ, Hakkari'den konuşmak için yanına gelen eşi Canan’ı, Kahramanmaraş merkezli depremin olduğu 6 Şubat günü saat 02.00 sıralarında, yaşadıkları tartışmanın ardından evden kovdu. Anne ve kızı 04.17’deki depreme, sığınacakları yer olmadığı için gittikleri parkta yakalandı. Zeki Tuğ ise evinin bulunduğu apartmanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. Canan Tuğ ve kızı, Diyarbakır’daki çadır kente yerleştirildi.

Canan Tuğ, kadın sığınma evinden ayrılarak konuşmak için Malatya’ya Zeki Tuğ’un yanına gitti. Ancak Zeki Tuğ, Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı 6 Şubat günü 02.00 sıralarında çıkan tartışmanın ardından Canan Tuğ’u evden kovdu. Canan Tuğ, kızıyla birlikte gidecekleri yer olmadığından yakındaki bir parka gitti.

ÇADIR KENTE YERLEŞTİRİLDİ 

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme parkta yakalanan anne ve kızı kurtulurken, Zeki Tuğ’un kaldığı bina çöktü. Anne ve kızı AFAD tarafından Diyarbakır’daki çadır kente yerleştirildi.

Zeki Tuğ’un cansız bedeni ise 3’üncü gün enkaz altından çıkarıldı. Canan Tuğ, eşinin ölüm haberini de 10 Mart’ta görüştüğü görümcesinden öğrendi.

‘PARKTA KALDIKTAN 2 SAAT SONRA DEPREM OLDU’ 

Canan Tuğ, eşiyle daha önce de çok tartıştıklarını belirterek, “Anlaşamıyorduk. Boşanma davası açmıştık. Deprem gecesinde de eşimle kavga ettik. Beni ve kızımı evden attı. Bana, ‘Kızını nereye götürüyorsan götür.

Ne yapıyorsanız yapın’ dedi. Ben ve kızım o soğukta ve yağmurlu gecede beraber parkta kaldık. Parkta kaldıktan 2 saat sonra deprem oldu. Kızımla gidecek yerimiz yoktu. Diyarbakır’a kendi imkanlarımızla otogara geldik. Burada bir gece kaldık. Daha sonra ben Ankara’daki AFAD’ı aradım.

Onlar da beni Diyarbakır Valiliği’ne yönlendirdi. Kaymakamlık da beni buradaki çadıra yerleştirdi. Biz daha önce tartıştığımız için sığınma evlerine gidiyorduk” dedi.

‘VEFATINI DUYUNCA ÇOK AĞLADIM’ 

Eşinin öldüğünü görümcesinden öğrendiğini söyleyen Canan Tuğ, “Ayın 10’unda eşimin 3 gün boyunca enkaz altında kaldığını, vefat ettiğini görümcemden öğrendim. Tabii buna inanmak istemedim.

Avukatımı aradım. Karakola gitmemi söyledi. Karakola gidip sorduğumda öldüğünü söylediler. Vefat ettiğini duyunca da çok ağladım. Sonuçta benim eşimdi. Birlikte dükkanda da çalışmıştık. Beraber iş de yapmıştık. Bazen burada da ağlarken kızım bana neden ağladığımı soruyor. Ben de ona gözlerime toz kaçtığını söyleyerek inandırıyorum. Şu an burada yerim güzel. Bana sahip çıkan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silvri'de eski sevgili silahla saldırdı, 5 yaralı var
Silvri'de eski sevgili silahla saldırdı, 5 yaralı var
Logolu çadır skandalı kahramanı Serkan Gür, görevden alındı
Logolu çadır skandalı kahramanı Serkan Gür, görevden alındı
Konya'da Selin Ciğerci'ye linç girişimi
Konya'da Selin Ciğerci'ye linç girişimi
Çadırkentte feci kaza, 1 kişi can verdi
Çadırkentte feci kaza, 1 kişi can verdi
Mısra Özkaraman'ın ölümü | Küçük yıldızın sevenleri yasta
Mısra Özkaraman'ın ölümü | Küçük yıldızın sevenleri yasta
Oyuncu Sakine Haksever'e hapis şoku!
Oyuncu Sakine Haksever'e hapis şoku!
4 ilde soygun yapan 41 kişilik çeteye operasyon
4 ilde soygun yapan 41 kişilik çeteye operasyon
Elektrikli testere ile Toroslar'da ağaç katliamı
Elektrikli testere ile Toroslar'da ağaç katliamı
Yolcu vapurunda köpek krizi | Kaptan yolcuları indirdi
Yolcu vapurunda köpek krizi | Kaptan yolcuları indirdi
Jandarmadan İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu
Jandarmadan İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim